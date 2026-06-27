Yurt içinde ise gram altın, bir süredir 6 bin lira seviyesinin üzerinde tutunma çabası veriyor. Bu düşüşte sadece küresel fiyatlama değil, merkez bankaları da etkili oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başta olmak üzere bazı merkez bankalarının, yerel para birimlerini desteklemek amacıyla altın rezervlerinin bir bölümünü piyasaya satması, fiyatlar üzerinde ek bir baskı yarattı.

FED BELİRLEYİCİ OLACAK

Bundan sonraki dönemde özellikle petrol fiyatlarında kalıcı bir düşüşün enflasyon baskısını hafifletmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) daha sıkılaşmacı bir politika ihtimalini azaltması, altın için destekleyici bir zemin oluşturabilir. Piyasa katılımcıları ise kısa vadede temkinli. Bağımsız yatırımcı Tai Wong, 3 bin 900 dolar seviyesinin hemen altında güçlü bir destek bulunduğunu belirterek, merkez bankası alımlarının sürdüğünü ve bu nedenle sert bir çöküş yerine daha çok uzun süreli bir yatay seyir ihtimalinin öne çıktığını ifade etti.

KISA VADEDE BASKI SÜRECEK

Genel tablo, altın piyasasında kısa vadeli baskının sürdüğü ancak orta vadede dengelenme ihtimalinin ortadan kalkmadığına işaret ediyor. İsviçre merkezli UBS, ons altının kısa vadede 3 bin 850-4 bin dolar bandında dalgalanabileceğini, 12 ay içinde ise 5 bin 200 dolara yükselebileceğini öngördü.