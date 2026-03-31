Altın fiyatları, Trump’ın Hürmüz Boğazı yeniden açılmadan İran savaşını sona erdirme düşüncesinde olduğuna yönelik haberlerle yükselişe geçti.

Ons altın haftanın ikinci işlem gününe yükselişle başladı. Ons altın dün gece seansında 4 bin 618 dolara yükseldi. Bugün sabah seansında 08.10'da 4 bin 557 dolarda bulunuyor.

Gram altın, ons altında görülen yukarı yönlü seyir ve dolar/TL kurundaki yükselişin etkisiyle yönünü yukarı çevirdi. Gram altın gece 6 bin 601 liraya kadar yükseldi. Gram altın bugün sabah seansında 08.10'da 6 bin 513 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasında fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 709 lirada bulunuyor.

POWELL'DAN MESAJLAR

Fed Başkanı Jerome Powell, savaşın petrol fiyatlarını yükselterek enflasyon baskılarını ve faiz artışı beklentilerini artırmasına rağmen, uzun vadeli ABD enflasyon beklentilerinin kontrol altında göründüğünü belirtti. Powell, merkez bankasının politikasının “bekleyip görmek için iyi bir noktada” olduğunu söyledi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıların ardından geçtiğimiz haftalarda sert düşen altın fiyatlarını alım fırsatı gören yatırımcılar, gelişmeleri yakından takip ediyor.

Diğer yandan Beyaz Saray, İran’a yönelik saldırıları kritik sivil altyapıyı da kapsayacak şekilde artırma tehdidinde bulundu.

Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilere ücret uygulanmasını içeren bir yasayı onayladı ve Yemen’deki Husileri Kızıldeniz’deki deniz taşımacılığına karşı yeni bir kampanyaya hazırlanmayı destekliyor.

Aynı zamanda İran, Dubai’de bulunan Kuveyt’e ait bir ham petrol tankerine saldırdı; bu bilgi Kuwait Petroleum Corp. tarafından Salı günü açıklandı.

