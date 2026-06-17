Saxo Bank, altının teknik görünüm açısından yıl başına göre büyük ölçüde yatay seyrettiğini, fakat ocak ayında görülen rekor seviyeden sonra yüzde 23'lük bir düzeltme yaşadığını ifade etti.

Banka, satış dalgasının sert görünmesine rağmen bunun uzun vadeli güçlü yükseliş trendi içinde teknik açıdan hâlen nispeten sınırlı bir düzeltme olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

TEMEL TALEP GÜÇLÜ KALIYOR

Saxo Bank'a göre, 2022 dip seviyesinden bu yılki zirveye kadar olan yükseliş baz alındığında altın, bu hareketin sadece yüzde 38,2'lik kısmını geri verdikten sonra 4 bin 100 doların altında destek aldı. Banka, bunun kaldıraçlı yatırımcılardan gelen yoğun satışlara rağmen temel talebin güçlü kaldığını gösterdiğini söyledi.

Saxo Bank, altın için temel teknik engelin şu anda yaklaşık 4 bin 458 dolar seviyesindeki 200 günlük hareketli ortalama olduğunu söyledi.

Banka, son düşüşün ardından bu seviyenin direnç konumuna geçtiğini söyleyerek, fiyatların bu seviyenin üzerine kalıcı biçimde çıkmasının düzeltme sürecinin büyük ölçüde tamamlandığı görüşünü güçlendirebileceğini söyledi.

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