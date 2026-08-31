Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası patikasına ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelere çevrildi. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın açıklamaları ile bölgede tırmanan askeri gerilim, değerli metaller üzerindeki satış baskısını artırarak fiyatların son iki haftanın en düşük seviyesine gerilemesine neden oldu.

ALTIN SERT DÜŞTÜ

Cuma günü 4 bin 632 dolara kadar yükselen ons altın, satıcılı seyrini sürdürerek 4 bin 396 dolar seviyesine kadar geriledi.

Ons altındaki bu geri çekilmeye paralel olarak gram altın da cuma gününden bu yana 370 lira değer kaybederek 6 bin 816 liraya indi.

WARSH'IN JACKSON HOLE MESAJLARI SATIŞ BASKISINI ARTIRD

Fed Başkanı Kevin Warsh, Jackson Hole Ekonomi Sempozyumu'nda yaptığı değerlendirmelerde, politika yapıcıların enflasyonun yüzde 2'lik hedefe yöneleceğine dair tam güven sağlayamaması halinde bankanın "yapacak işleri olduğunu" belirtti.

Warsh'ın enflasyonla mücadelede ilave faiz artışlarının gündemde kalabileceğine işaret eden bu ifadeleri, piyasalarda gerektiğinde yeni faiz artışlarına gidilebileceği şeklinde yorumlanarak altın üzerindeki baskıyı derinleştirdi.

GOLDMAN SACHS'TAN 2026 SONU ALTIN ÖNGÖRÜSÜ

Piyasalardaki kısa vadeli düşüşe karşın Goldman Sachs Research, altının ons fiyatının 2026 sonuna kadar 4 bin 900 dolara yükselmesini beklediğini duyurdu.

Kurum, merkez bankalarının döviz rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla sürdürdüğü güçlü altın talebinin ve piyasaların 2026'da Fed'den faiz artırımı beklentilerini azaltacak olmasının fiyatları destekleyeceğini öngörüyor.

Banka ayrıca yatırımcıların hükümet politikalarındaki büyük ölçekli değişikliklere karşı portföylerini korumak amacıyla altın türevlerini kullandığını, bu durumun da değerli metalde volatiliteyi artırıyor olabileceğini ifade etti.

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