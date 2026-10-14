ALTINDAĞ BELEDİYE BŞK.

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

İlçemiz sınırları içerisinde Belediye Başkanlığımız mülkiyetinde bulunan Özbek Mahallesi 255,00m²’den kain 602 ada 9 nolu parsel ve üzerinde bulunan 245,86m² toplam inşaat alanına sahip yapının, mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazların; 03.01.2023 tarih ve 6 sayılı Meclis Kararına istinaden 5393 sayılı yasanın 69. maddesine göre ve 30.09.2026 tarih ve 6087 sayılı Encümen Kararı ile açık arttırma suretiyle İhale satışı yapılacak olup; hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecektir.

1-İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Zübeyde Hanım Mahallesi 657. Sokak üzerinde No: 14’de bulunan Altındağ Belediye Başkanlık Binasında toplanan 9.Kat ENCÜMEN huzurunda yapılacaktır.

2-Bu ihaleye ait şartname ve Yer Görme Belgesi, Gültepe Mah. Gültepe Cad. No:8/A Altındağ Belediyesi Ek Hizmet Binası 1. Katta bulunan Emlak ve İstimlak ve Müdürlüğünde görülebilir, Geçici Teminat bedelleri en geç 03 Kasım Salı günü saat 16:00’ya kadar yatırılacaktır.

3-İhaleye girebilmek için isteklilerden şu şartlar aranır. İsteklinin gerçek kişi olması halinde; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kanuni ikametgahının olması gerçek kişinin yabancı uyruklu olması halinde, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde gayrimenkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığı veya Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden alınmış belgeyi ibraz etmeleri ihaleye ortak olarak girecek şahısların noterden onaylı ortaklık sözleşmelerinin ibrazı,

İsteklinin bir şirket olması halinde; İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicilinin kayıtlı olduğu Ticaret Odasından veya resmi bir kurumdan şirketin sicile kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğuna dair ihalenin ilan tarihinden sonra alınmış bir belgeyi ibraz etmesi şirketin sirkülerinin veya şirket adına tekliflerde bulunacak kimselerin bu şirketin vekili olduğunu gösterir noterden tasdikli vekaletnamelerinin ibrazı gerekmektedir.

İstekli Tüzel Kişi olması halinde; Tüzel kişiliği gerçek şahsın temsil etmesi halinde, temsil yetkisine haiz olduğunu gösterir bir belgenin ibrazı, tüzel kişiliği kanıtlayan bir belgenin verilmesi, temsil yetkisine sahip kimselerin noterden tasdikli imza sirküleri ibraz etmeleri gerekmektedir. İsteklinin yabancı uyruklu bir şirket olması halinde, Yabancı Uyruklu gerçek kişilerden aranan belge ile birlikte (Bu belgenin şirkete uygunluğu gerekmektedir.) Türkiye’de şirketin faaliyetine müsaade edildiğini gösteren ilgili resmi kurumdan alınan belgenin ibrazı,

İsteklinin bir dernek, federasyon, konfederasyon ve vakıf olması halinde; Dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel merkezinin bulunduğu yerde halen faaliyette bulunduğuna dair resmi mercilerden ihale ilanının yapıldığı tarihten sonra alınmış belgenin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakıf genel kurulunca gayrimenkul alınması hususundaki genel kurul kararının tasdikli suretinin ibrazı, dernek, federasyon, konfederasyon veya vakfı temsile yetkili kılınanların noterden tasdikli imza sirkülerinin ibrazı gerekmektedir.



SIRA NO MAHALLE ADA/PARSEL CİNSİ PARSEL ALANI TOPLAM İNŞAAT ALANI MUHAMMEN

BEDELİ İHALE

SAATİ İHALE

TARİHİ GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ 1 ÖZBEK 602/9 ARSA VE ÜZERİNDEKİ YAPI 255,00m² 245,86m² 21.000.000,00-TL 16:00 04.11.2026 630.000,00-TL





#ilangovtr Basın no ILN02564064