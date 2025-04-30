Altın piyasasında aşağı yönlü seyir, yeni günde de etkisini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftanın sonuna doğru, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret tarifeleri konusunda yumuşayan tutumu ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’dan gelen ılımlı açıklamalar, yatırımcı güvenini artırmış ve piyasalarda tansiyonu düşürmüştü. Bu gelişmeler, tarihi zirvelere yaklaşan altın fiyatlarında düşüşe neden olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir yandan vergi indirimleriyle ilgili Çin ile müzakere eidldiğini söylemesi de altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Ancak Çin tarafından yapılan her açıklamada bu müzakerelerin olmadığı belirtilerek Trump sürekli yalanlandı. Tüm bu gelişmeler altının ibresini aşağıya çevirmesine neden oldu.

ALTIN FİYATLARI YATIRIMCILARIN RADARINDA

30 Nisan Çarşamba sabahında altın fiyatlarını yakından izleyen yatırımcılar, “Gram altın ne kadar oldu?”, “Altın fiyatları düşmeye devam edecek mi?” ve “Bugün altın kaç TL?” gibi sorularla internet aramalarına yöneldi.

Yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında ise altındaki düşüşün kalıcı olup olmayacağı ve yeni günle birlikte fiyatların nasıl bir seyir izleyeceği geliyor.

GRAM VE ONS ALTIN GÜNE NASIL BAŞLADI?

30 Nisan Çarşamba sabahı itibarıyla gram altın, yüzde -0,44’lük bir kayıpla 4.093 TL'den işlem görmeye baladı. Ons altın da benzer bir eğilim sergileyerek yüzde -0,42 düşüşle hem alış hem satışta 3.303 dolar seviyesinde yer aldı.

Çeyrek altın: Alış 6.714 TL / Satış 6.774 TL

Yarım altın: Alış 13.428 TL / Satış 13.550 TL

Tam altın: Alış 26.424 TL / Satış 26.946 TL

Cumhuriyet altını: Alış 26.771 TL / Satış 26.994 TL

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı'daki makas ise son düşüşlerden sonra kapanmaya başladı. Gram altının satış fiyatı 4 bin 164 liradan işlem görüyor.