ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ile birlikte müzakere yaptıklarına dair çıkan haberler ve Çin tarafından bunun sürekli yalanlanması piyasaların dengelenmesini engelledi.

Yatırımcının özellikle güvenli liman olan altına sığınmasıyla birlikte ons altın 3 bin 505 dolarla rekor kırdı. Ancak Trump ve ekibinin sürekli Çin ile müzakere yapıldığına dair söylemleri düşüş trendini başlattı.

Sürekli bu iddiaları yalanlayan Çin hükümeti ise dün gece yaptığı açıklamayla birlikte olumlu bir hava verdi. Piyasalar dengelenmeye başlarken altın da yükseliş trendine geçti.

ONS ALTINDA TOPARLANMA SİNYALİ

Uluslararası piyasalarda 2 Mayıs Cuma sabahı 3.290 dolardan işlem görmeye başlayan ons altın, bir önceki gün 3.218 dolara kadar gerilemişti. Ancak yeni günde yatırımcıların güvenli liman arayışının sürmesiyle birlikte yüzde 0,52 oranında yükselerek 3.225 dolar seviyesine çıktı.

GRAM ALTIN TEKRAR 4 BİN LİRANIN ÜZERİNE ÇIKTI

Yurt içinde hem dolar kuru hem de ons altındaki hareketliliğe bağlı olarak belirlenen gram altın, geçtiğimiz gün 3.988 TL’ye kadar düşmüştü. Ancak sabah saatlerinde yaşanan yüzde 0,77’lik artışla birlikte yeniden 4.033 TL’den işlem görmeye başladı.