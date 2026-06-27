Küresel piyasalarda enflasyon baskısı ve merkez bankalarının sıkı para politikası adımları emtia piyasalarını derinden etkilemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta boyunca ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artışlarına kararlılıkla devam edebileceği korkusu, güçlü ekonomik veriler ve doların küresel ölçekte değer kazanması, altın fiyatlarında yüksek bir oynaklığa yol açtı. Hafta sonuna doğru artan jeopolitik riskler ve yatırımcıların dipten gelen fırsat alımları piyasaya bir miktar nefes aldırsa da, analistler fiyatlar üzerindeki baskının bir süre daha devam edebileceği öngörülüyor

GÖZLER ABD'DEN GELECEK İSTİHDAM VERİSİNDE

Piyasa aktörleri, Fed'in bir sonraki para politikası hamlesine dair önemli ipuçları sunacak olan önümüzdeki günlerde açıklanacak ABD istihdam verilerine kilitlenmiş durumda. Ekonomi uzmanları, küresel enflasyon kaygılarının canlılığını koruması ve dünya genelindeki merkez bankalarının fiziki altın alımlarını sürdürmesi sebebiyle, sarı metalde orta vadede yeniden bir toparlanma hareketinin tetiklenebileceğini öngörüyor.

Altın hafta içi sert düşüşün ardından atak yapan altının onsu haftayı 4 bin doların üzerinde tamamladı.

Altının onsu bu hafta içinde 3.958 doları test etmesinin ardından cuma günü kapanışı 4.088 dolardan yaptı.

Ons altındaki dalgalanma yurt içinde gram altın da yansıyor. Gram altın yurt içi serbest piyasada en düşük 5.918 lirayı test etmesinin ardından haftayı 6.127 liradan kapattı.

TEKNİK SEVİYELER VE KRİTİK EŞİK

Altın piyasasında yön arayışı sürerken, teknik analistler 3.900 ila 4.100 dolar arasındaki bölgeyi kritik bir destek hattı olarak işaret ediyor. Fiyatların bu aralıkta tutunmayı başarması durumunda piyasada istikrarın sağlanabileceği ve yukarı yönlü yeni bir momentumun oluşabileceği değerlendiriliyor.