Uzmanlara göre Tyrian moru, Akdeniz’de yaşayan deniz salyangozlarından elde ediliyordu ve çok zahmetli bir üretim süreci gerektiriyordu. Tarihçiler, yalnızca imparatorlar, aristokratlar ve üst düzey elitlerin bu renkte kıyafetler kullanabildiğini belirtiyor.

1700 YILLIK MEZARLARDA ORTAYA ÇIKTI

Araştırmacılar, Roma dönemine ait mezarlarda bulunan kumaş kalıntılarını gelişmiş kimyasal analiz yöntemleriyle inceledi. Normalde tamamen yok olması beklenen tekstil parçalarının izleri, mezarlara dökülen alçı benzeri bir madde sayesinde korunabildi. Yapılan incelemelerde mor boya kalıntıları net şekilde tespit edildi.

Bilim insanları, bulunan kumaşların bazı bölümlerinde altın işlemeler de olabileceğini düşünüyor. Bu durum, mezara gömülen kişilerin oldukça yüksek sosyal statüye sahip olduğuna işaret ediyor.

ROMA İMPARATORLARININ RENGİ OLARAK BİLİNİYORDU

Tyrian moru antik dünyada güç ve zenginliğin sembolü olarak görülüyordu. Boyanın üretimi için binlerce deniz salyangozunun işlendiği ve bu nedenle fiyatının inanılmaz seviyelere çıktığı belirtiliyor. Bazı dönemlerde mor kumaşların kullanımının yalnızca Roma imparatoruna özel olduğu ifade ediliyor.