Geçmişte günlük hayatta belirli amaçlar için kullanılmış olan bazı eşyaların bugün servet değeri taşıdığı ortaya çıktı. Aslında hemen her evde bulunana ancak pek çok kişinin farkında bile olmadığı bu eşyalar iyi durumda olduğu zaman antikacılar her bir eşya için binlerce lira ödeyebiliyor. Eski sandıkları ve atılacak eşya kutularını kontrol etmenin vakti gelmiş olabilir.

KOLEKSİYONCULAR PEŞİNDEN KOŞUYOR

Eski denilerek yüzüne bile bakılmayan bazı eşyalar koleksiyoncuları adeta peşinden koşturuyor. Antikacı ve koleksiyoncuların köşe bucak aradığı bu eşyalar, eğer doğru alıcıyla iletişim kuruyorsanız siz küçük çalı bir servet kazandırabilir. Ancak antika konusunda uman isimler ellerinde eski zamanlardan kalan eşyalar olan kişileri böyle kulaktan dolma bilgilere karşı uyarıyor.

Antika konusunda uzman kişiler özellikle kök boyası kullanılarak renklendirilen ve üzerinden 30-40 yıl geçmiş olduğu halde rengini kaybetmemiş, iyi durumda sayılan parçaların peşinden gidiyor. Koleksiyoncular ve antikacılar için Uşak, Hereke ve Bergama gibi dünya çapında ün kazanmış yörelere ait olan motifleri barındıran dokumalar büyük önem taşıyor. Özel ve el yapımı olan bu dokumalar sahibine servet kazandırabiliyor.

BU EŞYALAR ALTINDAN FAZLA DEĞER GÖRÜYOR

Koleksiyoncular ve antikacılar tarafından özellikle aranan belirli eşyalar var. Evlerdeki eski sandıklar ya da 'Atılacaklar' kutusunda yer alan bazı eşyalar doğru koleksiyoncu tarafından alındığında altından daha yüksek ücretler ile işlem görüyor. Koleksiyon ve antika dünyasında yüksek değer gören eşyalar sektör uzmanları tarafından şu şekilde sıralanıyor:

GÜMÜŞ EŞYALAR

Büyükannelerden kalan gümüş kemer tokaları ile küpeler ya da büyükbabalardan kalan savat işlemeli tütün tabakaları bugün altın değerinde işlem görebiliyor. Özellikle Osmanlı dönemine ait damga taşıyan gümüş eşyalar ve el işçiliği yüksek oranda olan parçalar antika pazarının gözdeleri konumunda. Bunların yanında geçek damla kehribar tespihler de mezatların vazgeçilmezi sayılıyor.

KURMALI MEKANİZMA SAATLER

Genelde büyükbabaların kullandığı ve çekmecede kaderine terk edilmiş olan kurmalı kol saatleri ya da cep saatleri dünyaca ünlü bir markanın ürünü olmasa bile içerisindeki el kurması nadir mekanizma sayesinde ciddi fiyatlara alıcı buluyor. Bunların yanında hala çalışır durumda olan mekanik fotoğraf makineleri de ilgi görüyor.

MUTFAKLARIN YILDIZLARI

Bir dönem mutfaklarda her gün kullanılan işlemeli porselen tabak ve fincanlar artık birer yatırım aracına dönmüş durumda. Özellikle Cumhuriyet döneminin birer simgesi sayılan Sümerbank üretimi porselen tabak ve fincanlar retro dekorasyon akımının ardından piyasada değer kazandı. tabak ve fincanların alt kısmındaki üretici mühürleri ürünün pasaportu niteliğinde. Avrupa'dan ithal edilmiş damgalı porselen çay ve kahve takımları da bu mühür sayesinde çok arananlar listesinde.

SARARMIŞ SAYFALAR ZENGİN EDİYOR

Evlerinizdeki kütüphanelerde eski Türkçe ile yazılmış ve sayfaları sararmış kitaplar varsa ya da cumhuriyetin ilk yıllarına ait özel basım kitaplara sahipseniz kendinizi zengin sayabilirsiniz. Sahaf dünyasında nadir bulunana kitaplar her zaman özel bir yerde görülür. Kitabın ilk baskı olması, özel bir ciltleme tekniğine sahip olması ya da içerisinde önemli bir yazarın imzasını taşıması onu paha biçilmez kılıyor.