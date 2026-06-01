Antena 3 CNN tarafından yayımlanan madencilik ve piyasa raporlarına göre rodyum, doğada bağımsız yataklar halinde bulunmuyor. Bu stratejik element, yalnızca platin ve nikel cevherlerinin işlenmesi sırasında yan ürün olarak ayrıştırılabiliyor. Küresel rodyum piyasasının yüzde 85'ini Güney Afrika tek başına karşılarken, Rusya yüzde 12'lik payla ikinci sırada yer alıyor. Uzman tahminlerine göre, son iki yüzyılda dünya genelinde sadece 425 ton rodyum çıkarılabildi ve bu miktarın 300 tonu Güney Afrika fonlarında bulunuyor.

EN BÜYÜK TALEP OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEN GELİYOR

Rodyum elementinin ana tüketicisi konumunda otomotiv endüstrisi yer alıyor. Metal, asit yağmurlarına yol açan azot oksitleri güvenli azota dönüştürme yeteneği nedeniyle 30 yılı aşkın süredir motorların katalitik konvertörlerinde (katalizör) zorunlu bileşen olarak kullanılıyor. Otomotiv sektörünün yıllık rodyum talebi, madenlerden çıkarılan net üretim miktarını aşıyor. Oluşan bu arz açığı, dünya genelindeki toplam talebin yaklaşık yüzde 20'sini karşılayan kullanılmış katalizörlerin geri dönüşüm tesislerinde yeniden işlenmesiyle kapatılabiliyor.

ONS FİYATI 1 HAZİRAN 2026 İTİBARIYLA 8 BİN 800 DOLAR

Tarihsel finans verilerine göre 1970'li yıllarda troy onsu 200 dolar seviyesinde olan rodyum, yıllar içinde sert fiyat dalgalanmaları kaydetti. Şubat 2026 döneminde ons başına 12 bin 240 dolarla (gram başına 393,6 dolar) tarihi yüksek seviyelerinden birini gören rodyum, 1 Haziran 2026 itibarıyla troy ons başına 8 bin 800 dolar (gram başına 283 dolar) işlem fiyatıyla değerini koruyor. Güney Afrika ekonomisi için stratejik öneme sahip olan rodyum ihracatı, ülkeye her yıl milyarlarca dolar girdi sağlayarak karlılık endeksinde geleneksel altın madenciliği sektörüyle doğrudan rekabet ediyor.

MADEN DERİNLİKLERİ 2 BİN METREYİ AŞTI

Jeoloji uzmanları, yer altında halen işlenebilir rodyum rezervleri bulunduğunu ancak bu rezervlerin çıkarılmasının teknik olarak zorlaştığını bildiriyor. Güney Afrika'daki bazı platin madenlerinde üretim derinliğinin 2 bin metrenin altına inmesi, yatakların işletme ve işçilik maliyetlerini sürekli artırıyor. Küresel ölçekte içten yanmalı motorlu araçlar baskın ulaşım modeli olmayı sürdürdüğü müddetçe, rodyum elementinin dünyadaki en pahalı ve kıt endüstriyel metallerden biri olma statüsünü koruyacağı öngörülüyor.