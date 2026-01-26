Küresel piyasalar haftaya altının parıltısıyla başladı. Jeopolitik gerilimlerin tırmanmasıyla yatırımcıların sığınağı haline gelen değerli metal, ons başına 5 bin dolar barajını yıkarak tarihi bir başarıya imza attı.

JEOPOLİTİK FIRTINA ALTINA YARADI

Küresel ölçekte artan belirsizlikler ve mali risk dalgaları, yatırımcıları rotayı yeniden "güvenli liman" altına kırmaya zorladı. Grönland ve Venezuela hattından Orta Doğu’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyadaki jeopolitik gerginlikler, piyasalardaki korku endeksini beslerken altın fiyatlarını da yukarı yönlü tetikledi.

RAKAMLARLA YENİ REKOR SEVİYELER

Piyasalarda taşları yerinden oynatan yükselişin detayları ise şöyle şekillendi:

Spot Altın: TSİ 07.17 itibarıyla spot altın, ons başına 5.075,96 dolar seviyesine ulaştı. Günün erken saatlerinde ise 5.093,50 dolar bandına kadar tırmanarak tüm zamanların en yüksek seviyelerini test etti.

ABD Altın Vadeli İşlemleri: Şubat ayı teslimatlı vadeli işlemler de benzer bir ivmeyle yüzde 1,79 artış göstererek 5.068,70 dolara yükseldi.

Gram altın ise 7 bin 103 TL ile rekoru test etti 7 bin 65 liradan işlem görüyor.

BELİRSİZLİĞE KARŞI EN GÜÇLÜ ZIRH

Piyasa analistlerine göre, yatırımcılar küresel mali risklerden korunmak adına altını bir "sigorta" olarak görmeye devam ediyor. Yaşanan bu sert yükseliş, altının ekonomik türbülanslara karşı ne denli kritik bir koruma aracı olduğunu bir kez daha kanıtladı.

GÜMÜŞTEN YENİ REKOR

Gümüş de 109,45 dolar ile yeni bir rekor kırdı, şu sıralarda yüzde 6,6 artışla 109,20 dolar seviyesinde.

Piyasalarda artan jeopolitik ve siyasi belirsizlikler yatırımcıları değerli metallere yönlendirdi.