Piyasalardaki yaşanan jeopolitik gelişmeler ve makro ekonomik verilerin etkisiyle, karışık seyir yaşanıyor. Altın fiyatları makro ekonomik verilerin etkisiyle satışlarını hızlandırarak kritik eşiğin altına geriledi.

Ons altın haftanın dördüncü işlem günüde kritik eşik olan 4 bin dolar seviyesinin altına geriledi. Bugün TSİ 08.15 itibarıyla 3 bin 973 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altında da aşağı yönlü eğilimlerin olduğu görülüyor. Gram altın bugün TSİ 08.15 itibarıyla 6 bin 419 lira seviyesinde bulunuyor.

DÜŞÜŞLER NEDEN HIZLANDI

Altın fiyatlarındaki düşüşte ABD'den gelen enflasyon verileri ve FED'in para politikasına ilişkin beklentiler belirleyici oluyor.

Ekim enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, ABD'de fiyat baskılarının henüz yeterince kontrol altına alınamadığı yönündeki endişeleri artırdı. Bu gelişme, FED'in para politikasında daha sıkı bir duruş sergileyebileceği beklentisini güçlendirdi.

Bunun ilk yansıması dolar cephesinde görüldü. Dolar endeksi 103 seviyesini aşarak Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Dolar endeksindeki yükseliş altın açısından iki yönlü baskı oluşturuyor.