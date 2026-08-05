Altın fiyatları yeni günde durmak bilmeden yükseliyor. Ons altındaki yükseliş, gram altın tarafını da yükseltiyor. Gram altın sabahtan bu yana sergilediği performansla yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Gram altın yeni güne 6 bin 230 liradan başladı. Gün içinde yükselişlerini hızlandıran, gram altın TSİ 15.30'da 6 bin 445 liraya kadar yükseldi. Gram altın sabahtan bu yana 215 lira birden artış gösterdi.

Ons altında da yukarı yönlü hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Ons altın 4 bin 128 dolardan başladıktan sonra gün içinde yükselerek TSİ 15.30'da 4 bin 213 dolar seviyesini gördü.

Ons gümüşte güne yükselişle başladı. Ons gümüş TSİ 15.30'da 62,51 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram gümüş ise yukarı yönlü haraketlilik sergiliyor. Güne 92,76 liradan başlayan gram gümüş 95,63 liraya kadar yükseldi.

Bugün ABD tarafında ADP tarım dışı istihdam rakamları takip edildi. Kritik veri 44 bine geriledi. Gelen rakamların ardından dolar endeksi 99,66 puana geriledi.