İMKUSAD Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altında 6.500 TL seviyesinin destek haline geldiğini belirterek yıl sonu kapanışının 9.500 TL seviyesinde gerçekleşmesinin mümkün olduğunu söyledi.

TV yayınında konuşan Yıldırımtürk, gram altının seyrinde döviz kuru ve yurt içindeki yatırımcı talebinin etkili olduğunu vurguladı. Yukarı yönlü hareketlerde 7.000, 7.500 ve 8.000 TL seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

GRAM ALTINDA KUR VE İÇ TALEP ETKİSİ

Yıldırımtürk, fon krizi sonrasında güvenli liman arayışının öne çıktığını, uluslararası piyasalarda ons altın gerilese bile gram altındaki düşüşün aynı ölçüde gerçekleşmediğini belirtti.

Mevduat faizlerinde indirim beklentisiyle vadesi dolan birikimlerin de altına yöneldiğini söyleyen Yıldırımtürk, dolar kurunun yıl sonuna kadar 52-53 TL seviyelerine çıkabileceği beklentisinin gram altın fiyatlarına yansıyabileceğini kaydetti.

ONS ALTINDA 2027 İÇİN 5 BİN DOLAR ÜZERİ BEKLENTİSİ

Altın fiyatlarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası ve ekonomik verilerin belirleyici olduğunu ifade eden Yıldırımtürk, ABD'de faiz artırımı beklentilerinin altın üzerinde baskı oluşturduğunu söyledi. Yılın ikinci yarısında altının yükselişinin çeşitli engellerle karşılaştığını belirtti.

Ons altında 3.870 doları önemli destek olarak değerlendiren Yıldırımtürk, fiyatın 4.000 dolar üzerinde tutunmaya çalıştığını, kısa vadede 4.140-4.150 dolar seviyelerine doğru toparlanma yaşanabileceğini dile getirdi.

Uzun vadeli görünümde değişiklik olmadığını söyleyen Yıldırımtürk, merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarını 2027'de de sürdüreceğini öngördü. ABD'deki siyasi belirsizliklerin ve Trump yönetiminin karar alma süreçlerinde yaşanabilecek aksaklıkların altına talebi destekleyebileceğini belirtti. Yapay zekâ yatırımlarına yönelik sorgulamaların da yatırımcı tercihlerinde değişime yol açabileceğini ifade etti.

Yıldırımtürk, 2027'de altının önünde bu yılki kadar fazla engel olmayacağı ve yükselişin kademeli biçimde süreceği beklentisini paylaşarak ons altında 5.000 doların üzerinde fiyatlamalar görülebileceğini kaydetti.

GÜMÜŞTE KISA VADELİ 80 DOLAR TAHMİNİ

Gümüş piyasasında son dönemde daha sakin bir seyir izlendiğini belirten Yıldırımtürk, endüstriyel metal talebinin önceki döneme göre gündemde daha az yer aldığını ve borsa yatırım fonlarından (ETF) satışlar geldiğini söyledi.

Buna karşılık gümüşün enerji ve yapay zekâ alanlarında kullanımının talebi destekleyebileceğini ifade etti. Geri dönüşüm oranının altına kıyasla daha düşük olmasının da piyasayı etkileyebileceğini belirtti.

Yıldırımtürk, gümüşün 2027'de altınla birlikte yükselişini sürdürebileceğini, kısa vadede 80 dolar seviyesinin görülebileceğini söyledi. Mevcut seviyelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği görüşünü paylaştı.

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