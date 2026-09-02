ABD ordusunun İran’a saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran basınında yer alan haberlerde, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası’nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik bölgelerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

Ayrıca Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar ve Kunarek kentleri çevresinde de benzer patlama seslerinin yükseldiği kaydedildi. Bu gelişmelerle birlikte piyasalar güne sert hareketlerle başladı. Piyasa aktörlerinin yanı sıra yatırımcılar ve kuyumcuların gözü de cuma günkü verilere ve bölgeden gelecek haberlere kilitlenmiş durumda.

ALTIN ÇAKILDI

Saldırı haberlerinin ardından altın fiyatlarında ani bir geri çekilme yaşandı. Ons altın, gece yarısı 4 bin 290 dolar seviyesine kadar geriledi. Altın yeni günde de düşüşlerini sürdürüyor. Altının onsu sabah seansında 11.51'de 4 bin 319 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altında da sert düşüşlerin yaşandığı görülüyor. Gram altın gece 6 bin 648 liraya kadar geriledi. Gram altın bugün sabah seansında 11.51'de 6 bin 704 lira seviyesinde bulunuyor.

PETROL FIRLADI

Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu'daki hareketlilik petrol piyasasını doğrudan etkiledi. Gerilimin yeniden alevlenmesiyle Brent petrol 97,03 dolar seviyesine kadar sert yükseliş yaşadı. Petrol bugün sabah seansında da yükselişini sürdürmeye devam ediyor TSİ 11.51'de 94,92 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER CUMA GÜNÜNDE

Küresel piyasalar jeopolitik gerilimlerin gölgesinde fırtınalı bir seyir izlerken, gözler cuma günü ABD’den gelecek kritik Tarım Dışı İstihdam verisine kilitlendi. Yatırımcıların ve kuyumcuların nefesini tutarak beklediği ağustos ayı rakamları, başta altın ve dolar olmak üzere para piyasalarının ve altının yönünü belirleyecek.

Piyasaların Pusulası: ABD İstihdam Raporu

Küresel ekonomide taşları yerinden oynatacak kritik gün yaklaştı. Kapalıçarşı’daki dev sarraflardan mahalle arasındaki kuyumculara, bireysel yatırımcılardan dev fon yöneticilerine kadar herkes cuma günkü veri paketine odaklandı. Açıklanacak istihdam rakamları, güvenli liman altının kaderini ve rotasını çizecek.

İki Farklı Senaryo: Altın Ne Yöne Kırılacak?

Temmuz ayında eksi 23 bin seviyesine gerileyerek piyasalarda soğuk duş etkisi yaratan verinin ardından, ağustos ayında 58 bin artış bekleniyor. Rakamların seyrine göre piyasada öne çıkan senaryolar şunlar:

Pozitif Gelirse (Beklenti Üstü): ABD ekonomisinin güçlü duruşunu koruduğu algısıyla dolar küresel ölçekte güç kazanabilir. Bu durum, ons altın fiyatlarında aşağı yönlü bir satış baskısı yaratabilir.

Negatif Gelirse (Beklenti Altı / Eksi): Ekonomik yavaşlama endişeleri artacak ve güvenli liman arayışı hız kazanacaktır. Bu tablo, altın fiyatlarını yukarı yönlü güçlü bir şekilde destekleyebilir.

Piyasalar "Pimi Çekilmiş" Bir Bekleyişte

Altın borcu olanlar, birikimini korumak isteyenler ve sektör temsilcileri için cuma günü tam anlamıyla bir kırılma noktası olacak. Gelecek haberler, piyasalarda fırtına mı koparacak yoksa yükseliş trendini mi başlatacak sorusunun yanıtını verecek.

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