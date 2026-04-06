Avustralyalı bilim insanları, Batı Avustralya’nın Boddington bölgesinde yaptıkları araştırmalarda, Fusarium oxysporum adlı mantarın doğadaki altını çözerek kendi üzerine biriktirdiğini tespit etti. 2019 yılında gerçekleştirilen bu keşif, altının biyolojik süreçlerle etkileşime girmeyen "inert" (tepkimesiz) yapısına dair bilinen ezberleri bozdu.

ALTINI KENDİ YÜZEYİNDE KATI PARÇAÇIKLAR HALİNDE YENİDEN ÇÖZÜYOR

Mantar, çevresindeki altın parçacıklarını oksitleyip çözdükten sonra kendi yüzeyine katı parçacıklar halinde yeniden çökeltiyor. Altınla kaplanan mantarların, metalle etkileşime girmeyenlere oranla daha hızlı büyüdüğü ve daha geniş alanlara yayıldığı gözlemlendi. Bu bulgu, mantarların yeryüzündeki altın döngüsünde aktif rol oynadığını kanıtlayan ilk çalışma niteliğini taşıyor.

MADENCİLİKTE KULLANILABİLİR

Madencilik sektörü, bu mantar türünü doğal bir rezerv göstergesi olarak kullanmayı planlıyor. Toprak analizi yoluyla mantarın yoğunlaştığı bölgelerin tespiti, maliyetli sondaj çalışmalarına gerek kalmadan altın yataklarının bulunmasını sağlayabilir. Ayrıca, mikroorganizmaların asteroit madenciliği gibi uzay projelerinde kullanılabileceği öngörülüyor.

BAZI RİSKLERİ BERABERİNDE GETİRİYOR

Araştırmacılar, bu mantarın her türünün güvenli olmadığını vurguladı. Bazı Fusarium oxysporum suşları, tarım ürünlerinde, özellikle muz ve domateste, "fusarium solgunluğu" adlı ciddi hastalıklara yol açan tehlikeli patojenler olarak biliniyor. Bu nedenle, ticari amaçlı kullanımın sıkı denetim altında yapılması gerektiği belirtildi.