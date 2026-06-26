FED'in faiz artırımına gidebileceği ihtimali ve güçlenen doların etkisiyle altın fiyatlarındaki sert düşüş devam ediyor. Düşüşlerini dördüncü haftaya taşıyan ons altın 4 bin dolar seviyesinin altını test etti.

ALTIN FİYATLARINDA GERİLEME

Haftanın son işlem gününe sert satışlarla başlayan ons altın, 3 bin 984 dolara kadar geriledi. Haftalık bazda yaklaşık yüzde 4 değer kaybeden ons altın, 7 ay sonra ilk kez psikolojik öneme sahip 4 bin dolar seviyesinin altını gördü.

ABD vadeli altın kontratları (GCcv1) ise ağustos vadeli işlemlerde yüzde 1 değer kaybederek 4 bin 7 dolar seviyesinde işlem gördü.

Gram altında da aşağı yönlü sert hareketlenmelerin olduğu görülüyor. Gram altın resmi rakamlarda 5 bin 914 lirayı test etti.

UZMANLAR DÜŞÜŞÜN DEVAM EDEBİLECEĞİNİ BEKLİYOR

OANDA Kıdemli Piyasa Analisti Kelvin Wong, güçlü dolara dikkat çekerek, "Fed'in şahin adımlarının hızla fiyatlanması, ABD dolarında güçlü bir yükseliş ivmesi yarattı ve bu durum altın fiyatlarında ciddi bir aşağı yönlü kırılmayı tetikledi" değerlendirmesinde bulundu.

Wong, ocak ayında görülen tarihi zirve sonrasında başlayan düzeltme sürecinin uzun vadede ons altında 3 bin 400 dolar seviyesine kadar devam edebileceği tahmininde bulundu.

ENFLASYON VE FAİZ TAHMİNLERİ BASKIYI ARTIRIYOR

Altın fiyatları, ABD-İran savaşının küresel enflasyonu tetiklemesi ve buna bağlı olarak faiz artırımı beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte 29 Ocak'ta görülen 5 bin 594 dolarlık rekor seviyeden bu yana yaklaşık yüzde 29 gerileme gösterdi.

Diğer yandan dün açıklanan verilere göre ABD'de mayıs ayı enflasyonu yüzde 4'ün üzerine çıkarak son üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD dolar endeksi de Mayıs 2025'ten bu yana en güçlü seviyelerine yakın seyrini koruyor ve üst üste ikinci haftalık yükselişine hazırlanıyor. Güçlü dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından altını daha maliyetli hale getirirken, yüksek faiz ortamı da faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltıyor.

CME FedWatch Tool verilerine göre piyasalar, Fed'in yıl sonuna kadar toplam üç faiz artırımı gerçekleştirmesini bekliyor. Eylül ayında yapılacak olası faiz artışına ise yüzde 64 ihtimal veriliyor. Bu beklenti de altın fiyatları üzerindeki baskının devam etmesine neden oluyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM DA DÜŞTÜ

Satış baskısı diğer değerli metallerde de görüldü. Ons gümüş yüzde 3,2 düşüşle 56,01 dolara, platin yüzde 2,4 kayıpla 1.563,20 dolara ve paladyum ise yüzde 1,6 gerileyerek 1.165,93 dolara indi.

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