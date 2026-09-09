Küresel emtia piyasalarında tarihi günlerden biri yaşanıyor. Elektrik şebekeleri, yapay zeka veri merkezleri ve yenilenebilir enerji sektörlerinden gelen yoğun geleceğe dönük talep beklentisi, bakır fiyatlarını eşi görülmemiş seviyelere taşıdı. Londra Metal Borsası'nda (LME) işlem gören bakırın ton fiyatı gün içinde yüzde 0,8 değer kazanarak 14 bin 533 dolara çıktı ve ocak ayındaki rekorunu tazeledi. Bakır, son 12 ayda yatırımcısına yüzde 47 getiri sağlayarak, aynı dönemde yüzde 21 yükselen ons altını adeta ikiye katladı.

ABD'NİN GÜMRÜK VERGİSİ İHTİMALİ PİYASAYI ATEŞLEDİ

Fiyatlardaki bu tarihi patlamanın arkasında yatan en büyük etkenlerden biri ABD'nin rafine bakır ithalatına uygulamayı planladığı gümrük vergileri. ABD Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı değerlendirme raporunu Beyaz Saray'a sunmasının üzerinden iki ay geçmiş olmasına rağmen, piyasalardaki tarife gerilimi dinmiş değil. Olası yeni vergilerin yürürlüğe girmesi halinde küresel arzın hangi pazarlara kayacağına dair belirsizlik, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı her geçen gün güçlendiriyor.

STOK ENDİŞESİ KISA POZİSYON AÇANLARI VURDU

Küresel çapta toplam bakır stokları yüksek seviyelerde görünse de, LME'nin depolama ağındaki rezervlerin azalması dikkat çekiyor. Stokların önemli bir bölümünün ABD'de toplanmış olması, diğer küresel pazarlarda kısa vadeli erişilebilir arz sıkıntısı yaşanabileceği endişesini doğuruyor. Piyasada oluşan bu arz kaygısı, bakır fiyatlarının düşeceği beklentisiyle "kısa pozisyon" açan yatırımcıları da köşeye sıkıştırdı. Yükselişin devam etmesiyle pozisyonlarını zararla kapatmak zorunda kalan yatırımcılar, fiyatların daha da yukarı ivmelenmesine zemin hazırlıyor.

PİYASALAR BUGÜNÜ DEĞİL, GELECEĞİ FİYATLIYOR

Şu anki küresel bakır talebi nispeten zayıf bir seyir izlese de, piyasalar mevcut tablodan çok geleceğin ticaret politikalarını ve teknolojik dönüşümlerini fiyatlıyor. Elektrikli araçlar, yenilenebilir enerji yatırımları ve yapay zeka veri merkezleri için vazgeçilmez bir hammadde olan bakırın, uzun vadede ciddi bir arz-talep dengesizliği yaratmasından endişe ediliyor.

Küresel ekonominin en kritik yapıtaşlarından biri olmaya devam edecek olan bakır piyasasında gözler, ABD'den gelecek nihai gümrük vergisi kararına ve küresel stoklardaki hareketliliğe çevrilmiş durumda.