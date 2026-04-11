1970’li yıllarda evlerin vazgeçilmezi olan ancak son yıllarda tavan aralarına ve bodrum katlarına kaldırılan yemek takımları, 2026 yılı itibarıyla antika piyasasının en çok aranan objeleri arasına girdi. Ulusal Müzayedeciler Odası uzmanları, bu "kullanışlı tasarım" ürünlerinin değerinde yüzde 300’ü aşan bir artış gözlemlediklerini raporladı.

KOLEKSİYONCULARIN YENİ GÖZDESİ

Müzayede dünyasında "Kutsal Kase" olarak adlandırılan ve büyük çiçek motifleriyle tanınan Lotus serisi başta olmak üzere; Myosotis, Veronica ve Scania desenli takımlar rekor fiyatlara alıcı buluyor. Geçmişte günlük kullanım için üretilen bu takımların, uygulanan termal şok teknolojisi sayesinde on yıllar sonra bile kusursuz kondisyonda kalabilmesi, koleksiyon değerini artıran temel unsur olarak gösteriliyor.

2026 yılı piyasa verilerine göre, vintage Fransız cam ürünlerinin güncel birim fiyatları Türk Lirası bazında şu şekilde seyrediyor:

Tekli Tabaklar: 2 ile 12 Euro arasında değişen fiyatlar, yaklaşık 104 TL ile 628 TL bandına karşılık geliyor.

Kupa ve Fincanlar: Adet fiyatları 8 ile 12 Euro (418 TL - 628 TL) arasında işlem görüyor.

Salata Kaseleri ve Servis Tabakları: Parça başına 15 ile 45 Euro (785 TL - 2.355 TL) değer biçiliyor.

Tam Takımlar: Kusursuz durumdaki setler 50 Euro’dan başlayıp 300 Euro ve üzerine (2.616 TL - 15.700 TL+) alıcı bulabiliyor.

ORİJİNAL NUMARASI BULUNMALI

Uzmanlar, bu parçaların maddi değerini belirleyen kritik faktörlere dikkat çekti. Parçaların altında markanın orijinal mühür ve kalıp numarasının bulunması ilk şart olarak belirtilirken, kenarlardaki en ufak bir çatlağın ürünün değerini yüzde 80 oranında düşürdüğü vurgulandı.

Ayrıca desenlerin korunması için bulaşık makinesinden kaçınılması gerektiği, solmuş motiflerin koleksiyon değerini yitirdiği hatırlatıldı.