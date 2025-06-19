Platin, talepteki artış ve piyasa açığı beklentilerinden destek alarak sert yükselişler yaşadı.

Spot fiyatlar yüzde 2'den fazla artış gösteren platin ons başına bin 352 dolara yükselerek Eylül 2014'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Platin, Çin'deki güçlü talep işaretlerine ek olarak güçlü yatırımcı ilgisinin açık endişelerini artırdıktan sonra üç aylık rekor bir artışa doğru ilerliyor. Yine de, Goldman Sachs Group Inc. fiyatların ons başına 800 ila bin 150 dolar aralığına gerileyeceğini öngörürken, rallinin devam edeceğine dair endişeler bulunuyor.

Dünü bin 241 dolar ile bin 321 dolar aralığında geçiren platin günü bin 301 dolardan tamamladı. Yeni günde ise sabah seansında 09.27'de bin 331 dolarda bulunuyor.

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