Fed'in faiz artırımına gideceği ve yeni sıkılaşma sinyalleri vermesine rağmen gümüş fiyatları yükselişini sürdürdü ve altını geride bıraktı.

Gümüş fiyatları, ons bazında 67 dolara dayandı. Gümüşün gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 3'e yakın yükselerek 105,23 lira seviyesine ulaştı. Ons gümüşte 2,70 dolarlık artış görülürken, gram gümüşte de yükseliş devam ediyor.

GÜMÜŞTE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Gümüşteki yükselişi destekleyen en önemli göstergelerden biri altın/gümüş oranı oldu. Altın/gümüş oranının 66 seviyesine doğru gerilemesi, gümüşün altına göre daha hızlı değer kazandığını gösteriyor.

RSI göstergesinin orta seviyelerde seyretmesi ise gümüşte yeni bir katalizör oluşması durumunda yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor.

ARZ AÇIĞI ALTINCI YILINDA

Metals Focus ve Silver Institute verilerine göre, 2026 yılında küresel gümüş piyasasında 46,3 milyon ons büyüklüğünde bir arz açığı oluşması bekleniyor. Bu durum, gümüş piyasasının üst üste altıncı yılını da açıkla tamamlamasına neden olacak.

BANKALARIN TAHMİNLERİNDE MAKAS AÇILDI

Citi, gümüşte uzun vadeli tahminini 110 dolar olarak belirlerken, kısa vadede 75 dolarlık bir hedef öngörüyor.

Bank of America, gümüş fiyatlarında uzun vadede 75 dolara doğru bir normalleşme beklerken, ani yükseliş senaryosunda 100 doların üzerine çıkışa dikkat çekiyor.

UBS, sanayi ve güneş paneli talebindeki yavaşlamayı gerekçe göstererek yıl sonu için 70 dolarlık daha temkinli bir tahmin sunuyor. Eylül 2027 içiin ise kademeli yükselişle 80 doları öngörüyor.

JPMorgan, fiziksel piyasadaki sıkılığın gevşemesiyle gümüşte uzun vadeli ortalamanın 63-63,90 dolar bandına gerileyeceğini, ancak ortalamada 70 dolarlık seviyeyi öngörüyor.

Commerzbank, kısa vadede piyasa baskılarının etkisiyle yıl sonu için 67 dolarlık bir seviye öngörürken, uzun vadede arz kısıtlarının fiyatı 80 dolara taşıyacağını tahmin ediyor.

HSBC ise kısa vadede 75 dolarlık yüksek bir hedef belirlerken, uzun vadede endüstriyel talebin zayıflamasıyla fiyatın 68 dolara gerileyebileceğini öngörüyor.

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