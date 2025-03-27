Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobil ithalatına yönelik yüzde 25'lik yeni gümrük vergisi açıklamasının ardından güvenli liman talebinin artmasıyla yükseldi. Ons altın fiyatı, 21 Mart'tan bu yana ilk kez 3.050 doların üzerine çıkarak yüzde 1 artışla 3.050,65 dolara ulaştı.
Bu yükseliş, Türkiye'deki altın fiyatlarını da etkiledi. Kapalıçarşı'da gram altın fiyatı 3.770,21 TL seviyesine yükseldi.
Serbest piyasada ise gram altın 3.732 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın 6.114 TL alış ve 6.158 TL satış fiyatıyla işlem görürken, Cumhuriyet altını 24.877 TL alış ve 25.253 TL satış fiyatına sahip.
Analistler, küresel ticaret gerilimlerinin ve ABD'nin yeni gümrük vergisi kararlarının altın talebini artırdığını belirtiyor. Yatırımcılar, belirsizlik dönemlerinde geleneksel olarak altına yönelerek enflasyon ve piyasa dalgalanmalarına karşı korunma eğiliminde oluyor.