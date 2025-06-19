Yatırımcıların göz bebeği olarak bilinen güvenli liman altın, uzun süredir yatırımcıların ilk tercihi olmaya devam ederken, gümüş son dönemde daha da fazla dikkat çekmeye başladı.

Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 37,2 dolara kadar yükseldi ve bu, 13 yılın en yüksek seviyesi olarak tarihe not düşüldü.

GÜMÜŞ ALTININ YERİNİ Mİ ALDI?

TGRT Haber'in aktardığına göre, gümüş yatırımcısına yüzde 28 kazandırarak zirveye tırmandı. İslam Memiş, "Altını tahtından eden bir emtia var, o da gümüş" diyerek, "Son iki haftanın şampiyonu gümüş oldu. Ons gümüş 37 doların üzerine çıkarken, gram gümüşte 47 lira seviyeleri görüldü" açıklamasında bulundu.

YATIRIMCILAR KAZANDIKÇA GÜMÜŞE YÖNELİYOR

Gümüşteki yükselişin devam etmesi bekleniyor. 2013 yılının Şubat ayında gördüğü zirveden sonra, gümüş yeniden yüksek seviyelere ulaşarak yatırımcıların ilgisini çekti. Memiş, "Bu sadece başlangıç, daha fazlası gelecek. Yatırımcılar kazanç elde ediyorlar, bu yüzden gümüşe yöneliyorlar" dedi.

İKİ HAFTADA ALTININ KAZANCINI YAKALADI

İslam Memiş, gümüşün uzun vadeli yatırımcılar için uygun bir araç olduğunu vurguladı. "Gümüş, 11 ay boyunca sabırla bekleyen yatırımcıya, bir ayda altından daha fazla kazanç sağlıyor. Yılın ilk yarısında altın kazanç sağladı, ama iki haftada aynı kazancı gümüş verdi" diyerek, gümüşün uzun vadede önemli bir yatırım aracı olduğunu belirtti.

Jeopolitik riskler gümüş fiyatlarını etkilemekle birlikte, endüstriyel alandaki kullanım artışı gümüş fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Memiş, "Gümüş, tıp sektörü ve güneş panelleri gibi endüstriyel alanlarda büyük bir talep görüyor. Dünya, bu metale ihtiyacı olduğu için fiyatlamalar gümüşün yılı lider olarak tamamlayacağını gösteriyor" dedi.

*Haberde yer alan değerlendirmeler, uzman görüşü yatırım tavsiyesi değildir.