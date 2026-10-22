Küresel enflasyon verileri ve ABD tahvil piyasasındaki belirsizlikler altın fiyatlarında kararsızlığa yol açmaya devam ediyor. ABD 10 yıllık reel hazine tahvil faizlerinin yüzde 2,80'den yüzde 2,77'ye gerilemesi altına sınırlı bir destek sunarken, 2 yıllık faizlerin yüzde 4,79'a yükselmesi piyasadaki yön arayışını zorlaştırıyor.

Analistler, 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek Fed toplantısının ardından faiz kararıyla birlikte altın fiyatlarındaki sıkışmanın dağılmasını bekliyor.

YÜKSELİŞ TRENDİNDE İLK DİRENÇ SEVİYELERİ

Piyasada alıcıların yeniden üstünlük sağlaması için ons altının ilk olarak günün en yüksek seviyesi olan 4.142 doları aşması gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde, 20 günlük hareketli ortalamaya denk gelen 4.162 dolar seviyesi önemli bir direnç noktası olarak öne çıkıyor. Yükselişin devamı halinde ise 4.190 - 4.199 dolar bandı bir sonraki kritik eşik olarak izlenecek.

TREND DEĞİŞİM İÇİN 4 BİN 230 DOLAR SINIRI

Düşüş trendinin sona ermesi bakımından 4.217 dolar seviyesi ana dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. FX Empire analisti Christopher Lewis, 4.230 doların üzerinde gerçekleşecek hacimli kapanışların yeni uzun pozisyonların açılmasını tetikleyeceğini ifade ediyor.

Bu seviyenin kalıcı olarak geçilmesi durumunda, sırasıyla 4.316 ve 4.400 dolar ara hedeflerinin ardından, uzun vadeli teknik formasyon hedefi olan 4.821 - 4.847 dolar aralığının gündeme gelebileceği öngörülüyor.

OLASI DÜŞÜŞ SENARYOLARI VE KRİTİK DESTEKLER

Piyasanın aşağı yönlü kırılması durumunda ise ilk kritik destek noktası 4.066 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, düşüş trendinin teyit edilmesi için bu seviyenin altında anlık sarkmaların ötesinde hacimli kapanışların görülmesi gerektiğini vurguluyor.

Psikolojik sınır olarak kabul edilen 4.000 doların altına inilmesi ise mevcut piyasa yapısında ve ana trendde köklü bir değişime işaret edecek. Piyasa aktörleri, 28 Ekim'e kadar 4.100 - 4.230 dolar bandındaki kırılmanın yönünü takip ediyor.