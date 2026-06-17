Küresel piyasalarda gözler Federal Rezerv'in (Fed) faiz kararına çevrilmişken, altın fiyatları çarşamba günü yükseliş serisini beşinci güne taşıdı. ABD ile İran arasında sağlanan geçici barış anlaşmasının enflasyonist endişeleri ve dolayısıyla Fed'in üzerindeki faiz artırma baskısını hafifletmesi, güvenli liman altına olan talebi destekledi.

ONS ALTIN BİR HAFTANIN ZİRVESİNE YAKIN

Ons altın pazartesi günü gördüğü bir haftanın en yüksek seviyesine yakın bir seyir izleyerek yüzde 0,3 artışla 4.341,12 dolardan işlem görmeye başladı. TSİ 07.45 itibarıyla 4.323 dolarda hareketleniyor.

Gram altın ise aynı saatlerde serbest piyasada 6.436 lirada bulunuyor.

ABD vadeli altın kontratları (Ağustos vadeli) ise yüzde 0,2 yükselerek 4.361,10 dolara ulaştı.

Orta Doğu'daki çatışmaları sona erdirmeyi amaçlayan ABD-İran geçici anlaşmasının ayrıntıları netleşmeye başlıyor. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın Tahran'ın nükleer silah edinmesini engelleyeceğini belirtirken; Amerikalı bir yetkili ise imzaların atılmasının ardından İran'ın petrol satışına izin verileceğini ifade etti.

İran yakıtının yakında küresel pazarlara girebileceği yönündeki haberler, enflasyon endişelerini hafifleterek petrol fiyatlarının son üç ayın en düşük seviyelerinde seyretmesine neden oldu.

PETROL FİYATLARI ENFLASYON BASKISINI AZALTTI

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Petrol fiyatlarındaki geri çekilme, faiz oranları üzerindeki yukarı yönlü baskıyı bir miktar hafifletti ve faiz artırımı beklentilerini soğuttu. Ancak, tüm gözler Fed'in para politikası açıklamasına çevrildiği için altındaki bu ralli ivme kaybediyor" dedi.

Yatırımcılar odaklarını günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan Fed'in politika kararına ve yapılacak açıklamalara çevirdi. Toplantıda faiz oranlarının sabit tutulmasına kesin gözüyle bakılıyor.

GÖZLER YENİ FED BAŞKANI WARSH'TA

Spivak, "Bu toplantı, Kevin Warsh'un başkanlık edeceği ilk FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısı olma özelliğini taşıyor. Yatırımcılar Warsh'un şahin geçmişi, yükselen enflasyon ve Beyaz Saray'ın güvercin bir dönüş talep eden baskısı arasında nasıl bir denge kuracağı konusunda hala emin görünmüyor" ifadelerini kullandı.

CME FedWatch aracına göre piyasa aktörleri, ABD-İran barış anlaşması duyurusundan önce geçen hafta yüzde 70 civarında olan aralık ayında faiz artırımı yapılma olasılığını şu anda yüzde 59 olarak fiyatlıyor. Altın, herhangi bir faiz getirisi sunmadığı için yüksek faiz ortamında cazibesini yitiriyor.

Westpac analistleri yayımladıkları bir araştırma notunda, "Uzun vadede, jeopolitik ve politika risklerine karşı bir korunma aracı olarak devam eden Asya talebi ve merkez bankası alımlarının etkisiyle altın için yapısal desteğin sürmesi bekleniyor" değerlendirmesinde bulundu.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE SON DURUM

Altındaki yükselişe paralel olarak diğer değerli metaller de kazançlarını artırdı. Spot gümüş yüzde 0,3 yükselişle ons başına 70,38 dolara, platin yüzde 0,5 artışla 1.812,80 dolara ve paladyum yüzde 0,3 değer kazanarak 1.355,65 dolara ulaştı.

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