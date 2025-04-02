Piyasalar, ABD’nin gün içinde uygulamaya koyması beklenen yeni gümrük tarifelerini yakındna izliyor. Başkan Donald Trump, bu günü "Kurtuluş Günü" olarak nitelendirdi.

Trump’ın gümrük tarifeleri politikalarının enflasyonu tetikleyebileceği, ekonomik büyümeyi yavaşlatabileceği ve ticaret anlaşmazlıklarını körükleyebileceği aktarılıyor.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise gazetecilere yaptığı açıklamada, “Anladığım kadarıyla tarifeler 2 Nisan Çarşamba duyurulacak. Hemen yürürlüğe girecek ve başkan bir süredir bu konuda ipuçları veriyordu” açıklamasında bulundu.

Yaşanan gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları, yatırımcıların ABD’nin karşılıklı gümrük tarifelerinin olası etkilerine karşı güvenli liman arayışıyla bu gün de yükselişini devam ettirdi.

Küresel çapta yaşanan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının faiz indirimleri altın fiyatlarına yön veren faktörler arasında yer alıyor.

Dünü 3 bin 100 dolar ile 3 bin 149 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 113 dolardan tamamladı. yeni günde sabah seansında 08.30'da 3 bin 112 dolarda bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, dolar/TL kurunda görülen yatay seyir ve ons altındaki yükselişlerin etkisiyle yukarı yönlü bir seyir sergiliyor. Dünü 3 bin 773 lira ile 3 bin 843 lira aralığında geçiren gram altın günü 3 bin 798 liradan tamamladı. yeni günde ise sabah seansında aynı saat diliminde 3 bin 800 lirada bulunuyor.

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasın da değişiklik devam ediyor. Resmi rakamlarda gram altın 3 bin 800 liradan satılırken, Kapalıçarşı'da ise gram altın 3 bin 883 liradan satılıyor. İşte Kapalıçarşı altın fiyatları...