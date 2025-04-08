Altın piyasasında yaşanan son gelişmeler, yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret ve vergi politikalarına dair hamleleri altın fiyatlarında dalgalanmalara yol açarken, "Gram altın yükselecek mi, düşecek mi?" sorusu sıkça gündeme geliyor.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu hareketli döneme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

ALTINDA TEKNİK GÖRÜNÜM

İslam Memiş, altının mevcut fiyat seviyelerine dair teknik analizde bulunarak yatırımcılara rehberlik ediyor. Memiş’e göre, şu anda ons altın 3 bin 101 dolar seviyelerinde işlem görmekte. Diğer yandan gram altın, serbest piyasada yaklaşık 3 bin 875 TL civarında fiyatlanıyor.

Teknik açıdan ons altın için 3 bin 80 dolar seviyesinin destek 3 bin 120 dolar seviyesinin ise direnç olarak öne çıktığını belirten Memiş, gram altın içinse 3 bin 800 TL’nin altına doğru bir hareketin olabileceğini ifade ediyor. Yatırımcıların bu seviyelere dikkat etmeleri gerektiği uyarısını yapıyor.

2025 YIL SONU ALTIN TAHMİNİ

İslam Memiş, 2025 yıl sonu itibariyle gram altının fiyatının 4 bin 500 TL'ye kadar yükselmesini bekliyor. Ancak bu seviyeye ulaşmadan önce bazı düzeltme hareketlerinin yaşanabileceğini vurguluyor. Yatırımcılar için yıl sonunda gram altının 6 bin TL’ye kadar yükselebileceği yönünde güçlü bir öngörüde bulunan Memiş, ons altın için yıl sonu hedefini ise 3 bin 200 dolar olarak açıklıyor.

GÜMÜŞ YATIRIMCILARIN YENİ GÖZDESİ OLDU

Son üç ayda altının yaklaşık yüzde 21 oranında kazanç sağladığını, fakat son haftalarda yaşanan satış dalgası nedeniyle bu kazancın bir kısmının silindiğini belirten İslam Memiş, yatırımcıların ilgisinin giderek gümüş, petrol ve Amerikan borsalarına kaydığını ifade ediyor.

Özellikle gümüş, son dönemde daha cazip bir yatırım aracı haline gelmeye başladı.

Memiş, gümüşün gram fiyatının 38,50 TL, ons fiyatının ise 31,63 dolar seviyelerinde olduğunu aktarıyor. Ayrıca, altın-gümüş oranının 98’in üzerine çıkmasının, gümüşü altına kıyasla daha cazip hale getirdiğini belirtiyor. Ancak gümüşte son dönemde yaşanan yüzde 6’lık düşüşün, bu alanda dikkatli olunması gerektiğini gösterdiğini de ekliyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ ARASINDAKİ REKABET KIZIŞIYOR

Altın, her zaman güvenli liman olarak bilinse de, son dönemde yaşanan dalgalanmalara karşı yatırımcıların ilgisi giderek daha fazla çeşitleniyor. Gümüş, düşük fiyat seviyeleri ve artan cazibesiyle yatırımcıların radarına girmiş durumda.

İslam Memiş'in öngörüleri, hem altın hem de gümüş için dikkat edilmesi gereken önemli seviyeler ve potansiyel hedefler sunuyor. Yatırımcıların her iki metalin de gelecekteki fiyat hareketlerine dikkat ederek stratejilerini şekillendirmeye devam etmesi öneriliyor.