Altın fiyatları, küresel piyasalardaki jeopolitik ve ekonomik gelişmelerin etkisiyle ons başına 4000 doların altına inerek son yedi ayın en düşük seviyelerini gördü.

CNBC-e yayınında piyasayı değerlendiren uzmanlar Mehmet Ali Yıldırımtürk ve Şirin Sarı, fiyattaki bu geri çekilmenin nedenlerini ve geleceğe yönelik beklentilerini paylaştı.

Yıldırımtürk, fonların (ETF) son dönemdeki altın satışlarının fiyatlar üzerinde etkili olduğunu belirterek, “ETF’lerin altın satışlarının olduğunu, teknoloji tarafında hisse alışlarının olduğunu görüyoruz” dedi.

Ayrıca SpaceX'in halka arzına yönelik nakit ihtiyacı nedeniyle altından, gümüşten, kripto paralardan ve tahvillerden çıkışlar yaşandığını ifade eden Yıldırımtürk, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh’ın açıklamalarının piyasalarda faiz artışı beklentisini tetiklediğini ve bunun da altını baskıladığını dile getirdi.

Diğer yandan Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerdeki olumlu seyir, Hürmüz Boğazı'ndaki trafiğin rahatlamasını sağladı. Bu durum küresel enerji arzı üzerindeki baskıyı azaltırken enflasyon risklerini de düşürdü. Aynı zamanda ABD teknoloji hisselerindeki sert düşüş nedeniyle yatırımcıların diğer kayıplarını dengelemek amacıyla altın pozisyonlarını azaltması, piyasada ek bir satış baskısı oluşturdu.

ALTINDA YÜKSELİŞ NE ZAMAN BAŞLAR?

Mehmet Ali Yıldırımtürk, altındaki bu düşüş eğiliminin kısa vadeli olacağını öngörüyor. Dünyadaki merkez bankalarının %45’inin altın almaya devam ettiğini ve son 4 yılda yıllık ortalama 1000 ton alım yaptıklarını hatırlatan Yıldırımtürk, yükselişin başlayabileceği döneme dair şu öngörüde bulundu:

“Daha önce de 4023 dolarları gördük, bugünlerde tekrar orayı göreceğiz diye düşünüyorum. İkili dip olduktan sonra tekrar toparlanabilir. İlk etapta 4350-4400 dolar seviyelerini de görebiliriz. 4500 dolar geçildikten sonra ancak yeni bir dönem başlayabilir. Ben onun Eylül ayından itibaren olabileceğini düşünüyorum”

Yıldırımtürk, mevcut seviyelerin uzun vadeli yatırımcılar ve fon işlemi yapanlar için iyi bir alım fırsatı olabileceğini de sözlerine ekledi.

PİYASALARDA "BEKLENENDEN" BİR DÜZELTME Mİ YAŞANIYOR?

Uzman Şirin Sarı ise son satışlarla birlikte altında kısa ve uzun vadeli beklentilerin farklılaştığını ifade etti. Sarı, Fed’in ekonomik bir durgunluk yaşanmaması adına “her şeyi yapacağını” belirttiğini dile getirerek, faizlerdeki olası yükselişlerin altını baskılayabileceğini ve tahmin edilenden daha derin bir düzeltme sürecinin içinde olunabileceğini kaydetti.

Önemli fiyat seviyelerine değinen Sarı, “4000-4100 dolar bandı, şu an içinde olduğumuz bant çok önemli. Buranın altında 3800 dolar-3500 dolarlar altının dip oluşturabileceği bir süreç” dedi. Çatışma ortamının enflasyonu artırdığını ve bu durumun faiz artırımı beklentisi yaratarak altının önünü kestiğini söyleyen Sarı, yakın vadede 4100 dolar seviyesinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

YATIRIM BANKALARININ YIL SONU TAHMİNLERİ NELER?

Altın fiyatlarının uzun vadede yeniden değer kazanacağını ancak dip arayışının bir süre daha devam edebileceğini belirten Şirin Sarı, uluslararası yatırım bankalarının beklentilerinde ikiye bölündüğünü ifade etti. Sarı, bankaların öngörüleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

“Bazı yatırım bankaları on saltın için yıl sonu tahmininde 6000 dolarları beklerken bazıları 3800 doları bekliyor. Yatırım bankaları da fikir olarak ayrışmış durumda”

Ons altın için 6000 dolar tahmininde bulunan kurumların başında JPMorgan ve Bank of America (BofA) gelirken, daha karamsar bir senaryo ile fiyatların 3800 dolara gerileyebileceğini öngören banka Deutsche Bank oldu. Sarı, “Altında eninde sonunda değerlenme göreceğiz ama bu dip çalışması 3800 dolarda mı 3500 dolarda mı sonlanır yoksa şu an bir dibin içerisinde miyiz bunu zaman içinde göreceğiz” diyerek altının uzun vadeli koruyucu özelliğini koruduğunu belirtti.

Bu haberde yer alan tüm bilgiler uzman görüşlerine dayanmakta olup, kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.