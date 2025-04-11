Altın fiyatları, küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle yeniden yükselişe geçti. ABD ve Çin arasında yeniden alevlenen ticaret savaşları, merkez bankalarının altına olan iştahı ve doların değer kaybetmesi, ons altını yeni zirveye taşıdı.
ÇİN'DEN ABD'YE MİSİLLEME VE ABD ÜFE ETKİSİ
Çin'in ABD'den ithal edilen bazı mallara yüzde 125 oranında vergi uygulayacağına dair haberlerin ardından ons altın 3.220 dolardan hızlı bir çıkışla 3.237 dolara fırladı.
ABD'de açıklanan üretici fiyat endeksinin (ÜFE) etkisiyle, Türkiye saatiyle 16.36 itibarıyla ons altın 3.240 doları aşarak yeni bir rekor daha kırdı.
Yurt içinde de altın yatırımcısı kazançlı çıktı. Gram altın 3.963 TL’ye yükselirken, Kapalıçarşı’da 19 Mart’ta kırılan 4 bin liralık tarihi rekor da geride bırakıldı. Gram altın Kapalıçarşı’da 4 bin 20 TL seviyesini gördü.
Uzmanlar, jeopolitik riskler ve ekonomik verilerin belirsizliği nedeniyle altına olan talebin kısa vadede güçlü kalmaya devam edeceğini belirtiyor.