

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasalarını etkilemeye devam ediyor. Dün ABD tarafında Fed faiz kararı toplantısı takip edildi. Fed beklentiler dahilinde faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 4,25 - 4,50 aralığında sabit tuttu.

Fed'in açıkladığı "Ekonomik Projeksiyon Raporu"na göre, GSYH beklentisi 2025 yılı için yüzde 2,1'den yüzde 1,7'ye, 2025 yılı için yüzde 2,0'den yüzde 1,8'e ve 2027 yılı için yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e çekildi. Fed yetkilileri, uzun dönem beklentisini yüzde 1,8 olarak değişmedi.

Yaşanan gelişmelerin ardından ons altında yukarı yönlü hareketlilik görüldü. Ons altın gece 3 bin 57 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Dünü 3 bin 21 dolar ile 3 bin 55 dolar aralığında geçiren ons altın günü 3 bin 47 dolardan tamamladı. Bugün sabah seansında ise 08.04'te 3 bin 52 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Gram altın, Türkiye'de yaşanan siyasi gerilimin etkisiyle dün resmi rakamlarda 4 bin 8 liraya kadar yükselirken, Kapalıçarşı'da ise 4 bin 200 liraya yükseldi. Dün gün içinde yeniden bu seviyelerden gerileyerek 3 bin 665 liraya kadar düştü. Bugün ise sabah seansında aynı saat diliminde 3 bin 721 lirada bulunuyor.