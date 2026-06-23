Finans piyasalarında yatırımcılar makroekonomik verileri ve jeopolitik gelişmeleri yakından takip ediyor.

Haftanın ikinci işlem gününde değerli metaller genelinde değer kayıpları gözlendi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yönelik artan beklentiler ile Orta Doğu'daki barış arayışları emtia fiyatlarını doğrudan etkiledi. Bölgedeki risk algısının azalması, güvenli liman niteliğindeki varlıklardan çıkışı hızlandıran temel faktörler arasında yer aldı.

ONS VE GRAM ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Spot piyasada ons altın güne yüzde 1,3'e yakın bir geri çekilmeyle başlayarak 4.135 dolar seviyesine geriledi.

ABD altın vadeli kontratları ise Ağustos teslimatları için yüzde 0,5 değer kaybederek 4.180,50 dolar seviyesine çekildi. Küresel piyasalardaki bu düşüş iç piyasaya da yansıdı ve gram altın fiyatı yüzde 1,2'lik azalışla 6.186 lira seviyesinde dengeledi.

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, petrol fiyatlarındaki düşüşün altın fiyatlarına kısa süreli bir alan açtığını ancak Fed'in faiz artırımı beklentisiyle yükselen ABD dolarının bu durumu sınırladığını belirtti. Güçlü dolar performansı, alternatif para birimlerini kullanan yatırımcılar için altının maliyetini artırmayı sürdürüyor.

ORTA DOĞU'DA DİPLOMATİK TEMASLAR VE RİSK ALGISI

Piyasalardaki fiyatlamalarda jeopolitik risklerin azalması önemli bir rol oynadı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsviçre'de İranlı yetkililerle gerçekleştirilen görüşmelerin nihai bir barış anlaşması adına zemin oluşturduğunu ifade etti. İran tarafı nükleer program konusunun henüz gündeme gelmediğini belirtmesine rağmen, bölgedeki yumuşama sinyalleri piyasalardaki tedirginliği büyük ölçüde hafifletti.

FED'İN FAİZ ARTIRIM İHTİMALİ YÜZDE 88'E YÜKSELDİ

Enflasyon ve gümrük tarifelerine yönelik açıklamalar, piyasaların faiz tahminlerini önemli ölçüde değiştirdi. CME FedWatch verilerine göre, trader'lar Fed’in Aralık ayındaki toplantısında faiz artışına gitme olasılığını yüzde 61'den yüzde 88 seviyesine çıkardı. Yüksek faiz ortamının devam etmesi, faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini doğrudan sınırlandırıyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise iş gücü piyasasının istikrarlı yapısını koruduğunu vurgulayarak, şu anki önceliklerinin yüksek enflasyonun kalıcı olup olmadığını belirlemek olduğunu aktardı. Goolsbee, gümrük tarifelerinin etkisinin azalması ve Orta Doğu'daki sorunların çözülmesi durumunda enflasyonun gerileyebileceğine işaret etti.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUMDA DEĞER KAYIPLARI

Altın piyasasında gözlenen satış eğilimi, endüstriyel ve diğer kıymetli maden fiyatlarına da yansıdı. Günün öne çıkan diğer emtia fiyatlamaları şu şekilde gerçekleşti:

Spot Gümüş (XAG=): Yüzde 1,8 değer kaybıyla 64,02 dolar seviyesine çekildi.

Platin (XPT=): Yüzde 1,6’lık bir geri çekilmeyle 1.651,79 dolara geriledi.

Paladyum (XPD=): Yüzde 0,7 azalarak 1.256,27 dolar bandında işlem gördü.