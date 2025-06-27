Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2025 ve sonrasına ilişkin emtia fiyat beklentilerini güncelledi. Kuruluş, özellikle altın ve bakır fiyatlarında önemli yukarı yönlü revizyonlar yaptı.

Fitch, 2025 yılı için altın fiyat tahminini 2.400 dolardan 2.800 dolar seviyesine çıkardı. 2026 yılı tahmini de 2.100 dolardan 2.400 dolara revize edildi.

Bu güncelleme, jeopolitik riskler, küresel ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının altın talebiyle ilişkilendiriliyor.

Ancak güncel piyasa verilerine göre altının ons fiyatı şu an 3.285 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Bu da, fiyatların Fitch’in tahminlerinin üzerinde seyrettiğini gösteriyor.

BAKIR PARLAYAN YILDIZ OLACAK

Bakır için 2025 tahmini 8.800 dolardan 9.200 dolara, 2026 tahmini ise 8.000 dolardan 8.500 dolara çıkarıldı.

2027 için fiyat beklentisi 8.000 dolar olarak korunurken, 2028 ve 2029 için tahminler 7.500 dolar seviyesinde sabit tutuldu.

DİĞER METALLERDE SINIRLI DEĞİŞİKLİK

Fitch, alüminyum fiyat beklentisini 2025 ve 2026 için 2.500 dolar, 2027-2029 dönemi için ise 2.300 dolar seviyesinde korudu.

Çinko tahminlerinde ise sınırlı artış yapıldı. 2025 beklentisi 2.700 dolar ile sabit kalırken, 2026 için tahmin 2.600 dolardan 2.650 dolara, 2027 için ise 2.500 dolardan 2.550 dolara yükseltildi.