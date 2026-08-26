Küresel piyasalarda ağustosun son 4 işlem gününe girilirken, altın bu aya damga vurdu. Ünlü stratejist keskin düzeltmelere karşı yatırımcıyı uyardı.

Ons altın sert yükselişlerin ardından hafta ortasında yatay bir seyir sergiliyor. Bugün sabah seansında 08.02'de 4 bin 642 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın ise, ons altın ve dolar/TL kurunda görülen hareketliliğin etkisiyle sert yükselişler yaşadı. Yeni günde ise sabah seansında 08.02'de 7 bin 182 lirada bulunuyor.

GÖZLER BUGÜN 15.30'DA

Piyasaların gözü bugün Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan temmuz ayı Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksinde. Yatırımcılar ayrıca Warsh’ın cuma günü Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’nda yapacağı konuşmayı izleyecek.

Analistler, enflasyonun beklentilerin altında kalması ve Warsh’ın güvercin ya da dengeli bir mesaj vermesinin altın fiyatlarını destekleyebileceğine dikkat çekiyor. Böyle bir görünüm, reel faizlerin düşeceği beklentisini güçlendirerek faiz getirisi sağlamayan altının cazibesini artırabilir.

27 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Ons altında aylık değer artışı yüzde 15 gibi oldukça yüksek seviyede gerçekleşti. Ons fiyatında son olarak Eylül 1999’da yüzde 18’lik artış yaşanmıştı. Sarı metalde bu ayki yükseliş, son 27 yılın en hızlı primine doğru ilerliyor.

Bu kadar hızlı bir yükseliş sonrasında düzenli bir toparlanmanın, başka bir keskin ivmelenmeden daha sağlıklı olacağını belirten Ole Hansen “Bu, yatırımcıların ve işlemcilerin piyasayı daha yükseğe kovalamak zorunda kalmadan, pozisyonlarını artırmalarına veya azaltmalarına imkân tanır. Dikey hareketler aceleci karar vermeyi teşvik ederken, aynı zamanda momentum azaldığında daha keskin bir düzeltmeyi tetikleme riskini de artırır” ifadelerini kullandı.

KRİTİK GELİŞMELERE DİKKAT

Altın fiyatlarındaki mevcut duruma dikkat çeken Hansen “Doların sürekli bir toparlanması, önemli bir destek kaynağını ortadan kaldırabilir. Benzer şekilde Jackson Hole'dan beklenenden daha şahin bir mesaj, gelecekteki FED gevşemesine ilişkin beklentilerin azalması, ABD'deki mali kaygıların azalmaya başladığına dair işaretler, altındaki son keskin yükselişin ardından kâr alma hareketlerini tetikleyebilir. İyileşen jeopolitik koşullar da güvenli liman talebini azaltabilirken, giderek artan spekülatif pozisyonlanma, makro ortamda mütevazı bir değişikliğin bile derin bir düzeltmeye yol açma riskini artırıyor” açıklamasında bulundu.

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