ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın Jackson Hole toplantısında verdiği şahin mesajlar, piyasalarda sert bir hareketliliğe neden oldu. Yatırımcıların altın fiyatlarını yakından takip ettiği bu süreçte, ons altının düşüşü 10 Haziran'dan bu yana görülen en büyük günlük kayıp olarak kayıtlara geçti.

"FAİZLER YÜKSEK SEYREDERSE ALTIN'N CAZİBESİ KISITLANIR"

Ons altın cuma günü 4 bin 632 dolara yükselerek seansın en yüksek seviyesini görmüştü. Ancak gün içinde 180 dolar birden kayıp vererek, 14 bin 445 dolara geriledi. Günü 4 bin 454 dolardan tamamladı.

Gram altında da sert kayıplar görüldü. Gram altın cuma günü 7 bin 186 liraya kadar yükselmişti. Ancak gün içinde 295 lira birden kayıp vererek 6 bin 891 liraya geriledi.

Uzmanlara göre, Fed'in Eylül ayında faiz artırma ihtimali azalırken, Aralık ayına kadar bir artış yapma olasılığı artıyor. Faizlerin yüksek kalması, getiri sunmayan altının cazibesini kısıtlayan başlıca unsur olarak gösteriliyor. Warsh'ın faiz artışı ihtimalini yeniden gündeme taşıyan açıklamaları, dolar ve tahvil getirilerindeki yüksekliğiyle birlikte değerli metal üzerinde baskı oluşturdu.

Warsh, enflasyon hedefe doğru ilerlemezse "yapacak işleri olduğunu" söyleyerek şöyle dedi:

"Şu an itibarıyla, iş gücü piyasalarının genel olarak tam işgücüyle uyumlu olduğuna inanıyorum. Ancak fiyat istikrarı hedefimizde rakamlar daha endişe verici. Bu yaz enflasyon verileri beklentilerden daha iyi gelmiş olsa da bunlar temel eğilimlerin anlamlı biçimde iyileştiğini bana göstermiyor."

Warsh, yapay zekanın potansiyel etkilerini Verimlilik ve İstihdam Çalışma Grubu'nun yardımıyla değerlendireceklerini kaydetti. İleriye dönük yönlendirmenin biçimini ve işlevini değiştirme hedefini anımsatan Warsh, bu uygulamanın artık kullanım süresini doldurduğunu inandığını söyledi.

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