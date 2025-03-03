Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları Ocak ayından bu yana yaklaşık yüzde 40 değer kazandı. Geçen hafta ABD'nin tarifeleri ve jeopolitik riskler yüzünden ons fiyatı 2.953 dolara kadar yükselirken yükseliş trendi yerini düşüşe bıraktı ve 2.850 bandına geri döndü. Güvenli limanın değeri bir haftalık bir süreçte yaklaşık 100 dolar düştü. Bu ons düşüşü Türkiye'deki altın fiyatlarını da etkiledi.

Analistlere göre bir haftada yüzde 2,6 birden düşen altın fiyatları yükseliş trendini devam ettirecek. Bu yükselişe geçmeden önce güvenli liman kendisini kontrol altına alabilecek bazı durumlarla karşı karşıya kalabilir.

3 BİN DOLARA ULAŞMASINI GECİKTİRECEK FAKTÖRLER

Altın fiyatları uzun vadede yükseliş trendinde olsa da, kısa vadede bu yükselişi sınırlayabilecek bazı etkenler bulunuyor. Para piyasaları analisti Adam Buttan’a göre, altının 3.000 dolara ulaşmasını geciktirebilecek unsurlar şöyle:

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDEBİLİR

Goldman Sachs Research’ün analizine göre, altın fiyatlarının 2025 yılı sonuna kadar yüzde 8 artarak 3.100 dolara ulaşması bekleniyor. Analist Lina Thomas, küresel belirsizliklerin artması halinde ons fiyatının 3.300 dolara kadar yükselebileceğini öngörüyor.

ABD, ALTIN STOKLARINI ARTIRIYOR

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Aralık 2023’ten bu yana New York’taki depolara 600 tondan fazla (yaklaşık 20 milyon ons) altın taşındı. ABD’li yatırımcılar ve bankalar, Londra’da saklanması gereken altınları New York’a yönlendirdi. Ayrıca, Kanada ve Meksika’ya uygulanması beklenen gümrük vergileri, altın ve gümüş piyasaları için risk oluşturuyor.

ALTIN FİYATLARINI BASKILAYABİLECEK FAKTÖRLER

Ukrayna’da barış ihtimali: Rusya ve Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmeleri hız kazandı. Olası bir barış ortamı, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi azaltabilir.

Enflasyon ve Fed politikaları: ABD’de enflasyonun yüksek seyretmesi, Fed’in faiz indirimlerini sınırlayabilir. Güçlü dolar ve faiz artışı beklentileri altın fiyatlarını baskılayabilir.

Bitcoin’de düşüş: Bitcoin fiyatlarındaki gerileme, zaman zaman altın ile rekabeti artırabiliyor. Ancak her iki varlık da dolara karşı alternatif yatırım araçları olduğu için benzer yönlü hareket etmeleri mümkün.

Ticaret tarifeleri: Trump yönetiminin şu ana kadar sadece Çin’e yüzde 10 tarife uygulaması, piyasanın beklentilerini karşılamadı. Diğer ülkelere yönelik olası tarifeler yakından izleniyor.

Çin’de borsa canlandı: Çin borsalarındaki toparlanma, yatırımcıları hisse senetlerine yöneltebilir ve altına olan ilgiyi azaltabilir.

ABD’de mali sıkılaşma: Kongre, Trump dönemindeki vergi indirimlerini devam ettirebilir ya da mali disiplini artırarak kemer sıkma politikaları uygulayabilir. Sıkı para politikaları altın fiyatlarını olumsuz etkileyebilir.

Mevsimsel etkiler azalıyor: Altın piyasasında genellikle aralık ayında başlayan ve şubat ayında sona eren mevsimsel yükseliş dönemi sona ermek üzere.

Kısa vadede bu faktörler altının 3.000 dolara ulaşmasını geciktirebilir, ancak uzun vadede küresel ekonomik gelişmeler belirleyici olmaya devam edecek.