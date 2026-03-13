Muğla Yatağan’da 5 Mart’ta Nazire (76) ve Asım Kasap (87) çiftinin hayatını kaybettiği ev yangınıyla ilgili soruşturmada kan donduran detay ortaya çıktı.

TAKİBE TAKILDILAR



Jandarma yaptığı incelemeler sonucu yangının kaza değil, haince planlanmış bir kundaklama olduğu belirlendi.



Olayın faili oldukları değerlendirilen Kasap çiftinin torunu Busenaz K. ve kocası Kürşat K., İstanbul Havalimanı üzerinden yurt dışına kaçmaya çalışırken JASAT ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan karı-koca anneanne ve dedelerini katlettikleri iddiasıyla emniyete götürüldü. İfade işlemleri sürüyor.

