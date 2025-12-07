Olay, 27 Kasım’da Ilhamurkuyu Mahallesi Hasan Yıldırım Sokak’ta meydana geldi. Evine gelen S.F., içeride turuncu yelekli, siyah motosiklet kasklı ve gri pantolonlu bir kişiyle karşılaştı. Elinde bıçak bulunduğu belirtilen şüpheli, S.F.’nin kolundaki 5 altın bilezik ile yüzüğünü aldıktan sonra kadını yatak odasına kilitledi. Şüpheli evde para aramayı sürdürürken S.F., bulunduğu odadan çıkıp 2’nci kattaki evin penceresini açarak aşağı atladı. Bu sırada panikleyen şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaralanan S.F. ise Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AZMETTİRİCİ AKRABASI ÇIKTI

Olayın ardından Gasp Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti. Yüzlerce saatlik görüntü değerlendirilerek yapılan çalışmada C.Y. (46) ile H.A.F. (29) yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorguda H.A.F.’nin S.F.’nin akrabası olduğu ortaya çıktı. H.A.F.’nin, C.Y.’yi olayı gerçekleştirmesi için yönlendirdiği, ardından çalınan altınları kuyumcuda bozdurduğu belirlendi. Soruşturmada ayrıca H.A.F.’nin, altınların bir kısmının imitasyon olduğunu söyleyerek suç ortağına daha az para verdiği tespit edildi. İşlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.