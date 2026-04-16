Altın, yatırımcıların gözünde hala “güvenli liman” olma özelliğini korurken, piyasada artan sahtecilik vakaları büyük risklere neden oluyor.

Bir kuyumcunun anlattığı olay, sahte altın tehlikesini açıkça ortaya çıkardı. Ev almak için birikimlerini bozdurmak isteyen bir vatandaş, kuyumcuya götürdüğü altınlardan birinde sorun yaşadı. Kuyumcu, altının görüntüsünden ve üzerindeki baskılardan şüphelendiğini belirterek ürünü incelemeye gönderdi. Yapılan kontrol sonucunda altının ayarının düşük olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine kuyumcu altını satın almayı reddetti.

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayan vatandaş ise duruma tepki göstererek,“Bana yazık değil mi? O kadar para verdim" diyerek tepki gösterdi.

SAHTE ALTIN VAKALARI ARTTI

Uzmanlara göre sahte altın üreticileri artık çok daha sofistike yöntemler kullanıyor. Görünüş, ağırlık ve hatta bazı durumlarda sertifika taklitleri bile gerçeğe oldukça yakın hazırlanabiliyor. Özellikle internet üzerinden yapılan alışverişler ve merdiven altı üretimlerin yaygınlaşması, vatandaşları daha savunmasız hale getiriyor. Düşük fiyat cazibesiyle alınan altınlar, ileride büyük zararlara yol açabiliyor.

UZMANLARDAN PEŞ PEŞE UYARILAR GELDİ

Kuyumculuk sektörü temsilcileri, altın alımında en önemli kuralın güvenilir ve bilinen yerleri tercih etmek olduğunu söylüyor. Fatura ve sertifika olmadan yapılan alışverişlerin riskli olduğunun altı çiziliyor. Ayrıca yatırım amaçlı alınan altınların mümkünse paketli ve darphane üretimi olmasına dikkat edilmesi öneriliyor.

SAHTE ALTIN NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlara göre sahte altını anlamak her zaman kolay olmasa da dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar var.

Ayar ve damga kontrolü: Altın üzerindeki ayar damgası net ve düzgün olmalı. Silik ya da hatalı baskılar şüphe uyandırır.

Ağırlık farkı: Sahte altınlar genellikle olması gerekenden daha hafif ya da ağır olabilir.

Renk ve parlaklık: Gerçek altın zamanla matlaşabilir ancak sahte ürünlerde renk tonları genellikle tutarsızdır.

Manyetik test: Altın manyetik değildir. Mıknatıs çekiyorsa büyük ihtimalle sahtedir.

Ses testi: Sert bir zemine bırakıldığında gerçek altın daha tok bir ses çıkarır.

Profesyonel kontrol: En güvenilir yöntem, altının kuyumcu ya da uzman tarafından test edilmesidir.