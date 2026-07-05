Mısır Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı, Batı Çölü'ndeki Yeni Vadi bölgesinde yapılan kazılarda yüzyıllardır bozulmadan saklı kalan bir Bizans kentinin keşfedildiğini duyurdu. Bu keşif, 4. yüzyıl Dakhla Vahası'ndaki günlük yaşamı, ekonomik faaliyetleri ve Hristiyanlığın erken dönem mimarisini eksiksiz şekilde aydınlatacak yeni bir turizm merkezinin doğmasını sağladı.

KENTİ OLUŞTURAN MİMARİ YAPILAR NELER?

Yerleşimin merkezinde, ana caddelere bakan ve 4. yüzyılın ortalarında inşa edilmiş büyük bir bazilika ile güvenliği sağlayan iki gözetleme kulesinin kalıntıları saptandı. Kalın savunma duvarlarıyla güçlendirilmiş yapıların yanı sıra, tonozlu çatılara sahip çok sayıda ev ve kabul salonu tamamen gün yüzüne çıkarıldı.

Bulunan evler arasında, bir kilise diyakonuna ait olduğu belirlenen ve şehir bazilikası inşa edilmeden önce aile kilisesi olarak hizmet veren "Tisu Evi" öne çıkıyor. Korunan sokaklar ve açık meydan blokları, kentsel yapının korunması amacıyla yakın zamanda ziyarete açılacak.

KENTTE HANGİ TARİHİ ESERLER VE SİKKELER BULUNDU?

Kentteki kazılarda günlük yaşamda kullanılan ekmek fırınları, mutfak eşyaları ve taş öğütme aletlerinin yanı sıra, Roma İmparatoru II. Konstantius dönemine ait altın ve bronz sikkeler bulundu. Bizans imparatorlarının portrelerini ve Latince yazıtları taşıyan bu sikkeler, bölgenin ekonomik gücünü belgeliyor.

Hristiyan sembolleri taşıyan bu buluntuların yanında, yazı tableti olarak kullanılmış 200 adet çömlek parçası (ostraka) ele geçirildi. Bu parçalar üzerinde yapılan ilk incelemelerde antik dönemdeki ticari sözleşmeler, resmi yazışmalar ve günlük yaşam kuralları kayıt altına alındı.

İSKENDERİYE YAKINLARINDA KEŞFEDİLEN YENİ MEZARLAR

Ülkedeki bir diğer önemli keşif ise Akdeniz kıyısındaki İskenderiye kentinin 100 kilometre batısında yer alan Marina El Alamein arkeolojik alanında gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalarda 8 metre derinliğe sahip 11 kaya oyma mezar ile 7 yer üstü kireçtaşı mezar olmak üzere toplam 18 yeni antik mezar yapısı ortaya çıkarıldı.

Bu keşifle birlikte alandaki toplam mezar sayısı 48'e yükselirken, kazı alanında bulunan amforalar, kil kaplar ve antik kandiller koruma altına alındı. Alandan çıkarılan 2,5 metre uzunluğundaki devasa granit lahit ise uzmanlar tarafından detaylı incelemeye alındı.