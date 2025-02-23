Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK ile Alagöz Holding Iğdır FK karşı karşıya geldi. Eksi 12 derecede oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.
ISITMA SİSTEMİ ÇALIŞTI HER YER BUHAR OLDU
Erzurumspor ile Alagöz Holding Iğdır FK arasında oynanan mücadele öncesinde, stadyumun alttan ısıtma sistemi devreye girdi. Stadyumun zemin ısıtma sistemi çalışınca saha buharla kaplandı. Yedek kulübesindeki futbolcular ise soğuktan korunmak için battaniyeyle oturdu.
İKİNCİLİK FIRSATINI TEPTİ
Karagümrük'ün puan kaybettiği haftada, ikinci sıraya yükselme şansı bulunan Erzurumspor, karşılaşmadan galip ayrılamayınca bu fırsatı kaçırmış oldu. Erzurum ekibi 44 puanla 3. sırada yer alıyor.