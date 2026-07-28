Yaklaşık 2.500 avro maliyetle üretilebildiği belirtilen türbin, beton temel gerektirmeden kurulabiliyor ve parçalar halinde taşınarak vinç ya da ağır iş makinelerine ihtiyaç duyulmadan monte edilebiliyor. Geliştiriciler, sistemin özellikle kırsal alanlar, adalar, tarım arazileri, şantiyeler ve afet bölgelerinde kullanılabileceğini ifade ediyor.

PARÇALAR HALİNDE TAŞINABİLİYOR

Wind to Watt'ın en dikkat çeken özelliklerinden biri modüler yapısı. Alüminyum iskelet ve geri dönüştürülebilir plastik kaplamadan oluşan sistem, ihtiyaç halinde sökülerek farklı bir noktaya yeniden kurulabiliyor. Beton temel kullanılmaması hem kurulum süresini kısaltıyor hem de çevre üzerindeki fiziksel etkiyi azaltıyor. Ayrıca sistemde kullanılan malzemelerin tamamının geri dönüştürülebilir olduğu belirtiliyor.

Tasarımın arkasındaki isim Fransız girişimci Fabien Brun. Brun, büyük ölçekli rüzgar türbinleriyle rekabet etmek yerine, elektriğe erişimin sınırlı olduğu bölgeler için daha ekonomik ve kolay uygulanabilir bir çözüm geliştirmeyi amaçladıklarını söylüyor.

GÜÇ VERİLERİ HENÜZ PAYLAŞILMADI

Projede sistemin yaklaşık 2.500 avroya kurulabileceği, yıllık bakım maliyetinin ise yaklaşık 50 avro olacağı ifade ediliyor. Geliştiriciler, yatırım maliyetinin yaklaşık beş yıl içinde geri kazanılabileceğini ve uzun vadede ekonomik avantaj sağlayacağını öne sürüyor. Bununla birlikte türbinin kaç kilovat elektrik ürettiği, farklı rüzgar hızlarındaki performansı ve yıllık enerji üretimine ilişkin teknik veriler henüz kamuoyuyla paylaşılmış değil.

Şirket, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan'dan 90'dan fazla ticari temas kurulduğunu açıklarken, sistemin ilk etapta tarım kooperatifleri, sivil toplum kuruluşları ve elektrik altyapısının yetersiz olduğu bölgelerde kullanılmasını hedefliyor. Ancak teknolojinin geniş çapta yaygınlaşabilmesi için uzun süreli saha testleri ve bağımsız performans verilerinin paylaşılması bekleniyor.