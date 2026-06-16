Gediz Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren Gediz Etkin Metalurji isimli alüminyum işleme tesisinde yer alan eritme ve işleme kazanı henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle patladı. Patlamanın şiddetiyle birlikte fabrika içerisinde yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, fabrikadaki alevlere müdahale etti. Ekiplerin çabası sonucu yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.
Patlama esnasında kazanın hemen yakınında çalışan ve alevlerin arasında kalan işçi R.T. olayda ağır yaralandı. R.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda ciddi derecede yanıklar oluştuğu belirlenen yaralı işçi, buradaki tedavisinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.
Olay anında kazandan daha uzakta bulunan diğer işçiler Y.G. ve M.Y. yaşanan patlamayı daha hafif sıyrıklarla atlattı. Gediz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan iki işçinin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.