Keşif, Galler'in kuzeyindeki Gwynedd bölgesinde yer alan Llanuwchllyn köyü yakınlarında gerçekleşti. Yaklaşık iki yıldır metal dedektörü kullanan Thomas'ın o güne kadar bulduğu en değerli parça bir gümüş sikkeydi.

ÖNCE ALÜMİNYUM FOLYO SANDI

Thomas, araziyi taramaya başladıktan yaklaşık 20 dakika sonra dedektöründen güçlü bir sinyal aldı. Toprağı kazdığında karşısına çıkan parçanın görüntüsü nedeniyle önce sıradan bir alüminyum folyo bulduğunu düşündü.

Toprağı biraz daha temizleyince altın rengi ortaya çıktı. Bulduğu parçanın sıradan bir metal olmadığını anlayan Thomas, durumu yetkililere bildirdi. Uzmanların incelemesiyle parçanın Geç Tunç Çağı'ndan kalma altın bir bilezik olduğu anlaşıldı.

Bileziğin yaklaşık 3 bin yıl önce yapıldığı ve yüzde 92,8 oranında altın içerdiği tespit edildi. Açık uçlu bir tasarıma sahip olan takının, dönemin önemli ve değerli eşyalarından biri olduğu düşünülüyor.

DEĞERİ 20 BİN STERLİNE ULAŞABİLİR

Nadir bulunan bilezik daha sonra resmi olarak hazine statüsüne alındı. Uzmanlar, bu tür altın takıların Tunç Çağı'nda herkes tarafından kullanılamadığını ve bileziğin toplumda önemli bir konuma sahip kişiye ait olabileceğini düşünüyor.

Bileziğin kesin değeri henüz belirlenmedi. İlk tahminlere göre yaklaşık 15 bin ile 20 bin sterlin arasında bir değere sahip olabileceği belirtiliyor.

Araştırmacılar şimdi bilezikte kullanılan altının kaynağını belirlemeye çalışacak. Yapılacak analizlerin, 3 bin yıl önce bölgede yaşayan insanların altını nereden temin ettiği ve farklı bölgelerle nasıl bağlantılar kurduğu konusunda yeni bilgiler vermesi bekleniyor.