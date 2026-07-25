Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan ilginç bir uygulama, ekonomik bolluk ve bereket arayanların dikkatini çekiyor.

Feng Shui felsefesine dayanan bu ritüelde, birkaç adet mercimek tanesi alüminyum folyoya sarılarak cüzdanın ya da çantanın içine yerleştiriliyor. Peki, bu uygulamanın arkasındaki anlam ne?

Feng Shui'ye göre mercimek neden kullanılıyor?

Kökeni Çin'e dayanan Feng Shui öğretisinde mercimek, şekli ve çok sayıda bulunabilmesi nedeniyle bolluk, bereket ve finansal büyümenin simgelerinden biri olarak kabul ediliyor. Tarih boyunca farklı kültürlerde de mercimek;

Bolluk

Bereket

Refah

Ekonomik büyüme

gibi kavramlarla ilişkilendirildi.

Feng Shui uygulamalarına göre belirli doğal nesneler, doğru niyetle kullanıldığında kişinin hedeflerine odaklanmasını ve sembolik olarak olumlu enerjiyi güçlendirmesini sağlayabiliyor. Bu nedenle bazı kişiler, maddi kazancı ve finansal istikrarı temsil etmesi amacıyla cüzdanlarında mercimek taşımayı tercih ediyor.

Mercimek neden alüminyum folyoya sarılıyor?

Bu ritüeli uygulayanlar genellikle birkaç mercimek tanesini küçük bir alüminyum folyo parçasına sararak cüzdanlarının ya da çantalarının içine koyuyor.

Feng Shui inancına göre alüminyum folyo, mercimeğin temsil ettiği bolluk enerjisinin korunmasına yardımcı olan sembolik bir katman olarak görülüyor. Uygulamayı benimseyenler bunun;

Parayı ve bereketi çekmeye,

Yeni iş ve kazanç fırsatlarını desteklemeye,

Kişisel mali durumun korunmasına,

Beklenmedik harcamalara karşı sembolik bir güvence oluşturmaya,

Önemli finansal kararlar öncesinde olumlu niyeti güçlendirmeye

yardımcı olduğuna inanıyor.

Ritüel ne zaman yapılıyor?

Feng Shui'yi benimseyenler, bu tür sembolik uygulamaların özellikle yeni başlangıç dönemlerinde daha etkili olduğuna inanıyor. Bu nedenle mercimek ritüeli genellikle şu zamanlarda uygulanıyor:

Yeni ayın başlamasıyla birlikte,

Yeni bir işe başlarken,

Maddi açıdan önemli bir değişim döneminde,

Kritik iş görüşmeleri veya toplantılar öncesinde,

Yeni bir yatırım ya da kişisel projeye adım atarken.

Her ne kadar bu uygulama sosyal medyada geniş ilgi görse de, mercimeğin maddi kazanç sağladığına dair bilimsel bir kanıt bulunmuyor. Feng Shui'deki bu tür ritüeller, kişisel inanç ve sembolik anlamlar çerçevesinde değerlendiriliyor.