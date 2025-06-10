Galatasaray'ın İspanyol forveti Alvaro Morata, Uluslar Ligi finalinde Portekiz karşısında kaçırdığı penaltının ardından tepkilerin odağı oldu. UEFA Uluslar Ligi finalinde kaçırdığı penaltı nedeniyle İspanya’nın şampiyonluğu Portekiz’e kaptırmasına yol açan Alvaro Morata, maçtan sonra “Ağlamadım. Beni sahada ağlarken görmeniz mümkün değil. Tribünde çocuklarım ve ailem var. Bir penaltı kaçırdım ve yine zor zamanlar geçirdim. Ama hayatta yaptığımız bir şey varsa o da öğrenmekti” dedi.

Morata'nın eşi, ünlü İtalyan içerik üreticisi Alice Campello, Instagram hesabından aldığı tehdit mesajlarını ifşa etti.

'SOKAKTA GÖRÜRSEM...'

Alice Campello paylaştığı ekran görüntüsünde, "Kocanı sokakta görürsem öldüreceğim, onu bir an bile rahat bırakmayacağım, çocuklarını kendi ellerimle öldüreceğim, umarım kimse hayatta kalmaz." ifadeleri yer aldı. Campello'nun paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Birçok kullanıcı Morata ve eşi Alice Campello’ya destek mesajları paylaşırken aynı zamanda yaşananlara tepki gösterdi.

Tehditlerin odağı olan Alvaro Morata ise “Hepimiz hata yaparız. Bu hayat, öğrenmek ve deneyimlemekle ilgilidir. Futbol heyecanlı ve öngörülemezdir, zaten bu yüzden güzeldir. Spor eğlencedir ve buna göre değerlendirilmelidir. Önemli olan, nasıl bir insan olduğumuzdur. İnsanlara bir hata yüzünden saldırmak yerine, onların hayatına ve neleri başardıklarına bakmak gerek. Lütfen saygılı olun ve kötü biri olmayı bırakın." ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.