Alves Kablo, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde konkordato başvurusunda bulunduğunu duyurdu. Ankara Batı 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvurunun mali yapının yeniden düzenlenmesi, borçların yapılandırılması ve Ağustos 2026 itibarıyla durdurulan ticari faaliyetlere ilişkin süreç kapsamında yapıldığı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, konkordato başvuru sürecinin devam ettiğini anımsatılarak gerekli işlemlerin yürütüleceği belirtildi. ŞİRKETE KAYYUM ATAMASI YAPILMIŞTI Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şirketin yönetimine kayyum atanmış; şirket, kararı KAP üzerinden kamuoyuna duyurmuştu. Söz konusu karar doğrultusunda şirketin yönetim organının tüm yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine ve şirket yönetimine kayyum atanmasına hükmedilmişti. Şirket 10 Eylül 2026 itibarıyla Borsa İstanbul Yakın İzleme Pazarı'na alınmış ve bu tarihten itibaren BIST 500 ve BIST Katılım 100 dahil olmak üzere çeşitli endekslerin kapsamından çıkarılmıştı.

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