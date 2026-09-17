Açıklamada, Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 16 Eylül 2026 tarihli kararının şirkete tebliğ edildiği belirtildi. Kararın, Türk Ceza Kanunu'nun çeşitli maddeleri ile Vergi Usul Kanunu'nun 359/b maddesinde yer alan suçlar bakımından kuvvetli suç şüphesine dayandırıldığı aktarıldı. Mevzuat kapsamında verilen karar doğrultusunda şirketin yönetim organının tüm yetkilerinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilmesine ve bu kapsamda kayyum atanmasına hükmedildi. Alves Kablo, soruşturma sürecine ilişkin gelişmelerin ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuna duyurulacağını bildirdi. VERGİ USUL KANUNUNUN İLGİLİ MADDESİ Vergi Usul Kanunu'nun 359/b maddesinde düzenlenen suçlara ilişkin kuvvetli suç şüphesine dayandırıldı. Vergi Usul Kanunu’nun (VUK) 359/b maddesi, temel olarak sahte belge/fatura düzenleme veya kullanma ve bazı defter-belge imha/değiştirme fiillerini “vergi kaçakçılığı suçu” kapsamında düzenler.

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