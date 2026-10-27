26 Ekim Pazartesi akşamının reyting sonuçları açıklandı. Kanal D’de yayınlanan Uzak Şehir, Alya’nın hamileliğinin gündeme geldiği bölümün ardından Total, AB ve ABC1 kategorilerinde birinci oldu. Geçen hafta bazı kategorilerde zirvede yer alan Altı Üstü İstanbul ise bu kez rakibinin gerisinde kaldı.

UZAK ŞEHİR ÜÇ KATEGORİDE DE ZİRVEDE

Alya’nın hamileliğiyle hikâyede yeni bir dönemin kapısını aralayan Uzak Şehir, reyting yarışında da öne çıktı. Dizi Total grubunda birinci, Altı Üstü İstanbul ikinci, Evlilik Güzeldir 13’üncü, Sevdam Karadeniz ise 23’üncü sırada yer aldı.

AB kategorisinde de zirveyi bırakmayan Uzak Şehir’in ardından Evlilik Güzeldir yedinci, Altı Üstü İstanbul altıncı, Sevdam Karadeniz ise 30’uncu sırada yer aldı.

ABC1 grubunda Uzak Şehir birinciliğini korurken Altı Üstü İstanbul ikinci, Evlilik Güzeldir 10’uncu, Sevdam Karadeniz ise 27’nci oldu.

ALT ÜSTÜ İSTANBUL’DA GERİLEME

Geçen hafta Total ve ABC1 kategorilerinde birinci olan Altı Üstü İstanbul, 26 Ekim akşamı bu iki grupta ikinci sıraya geriledi. AB kategorisinde ise altıncı sırada yer aldı. Böylece Uzak Şehir, üç reyting kategorisinin tamamında rakibini geride bıraktı.