Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir, üçüncü sezonuyla bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümden yayınlanan tanıtımda Alya ve Cihan’ın Budapeşte’de karşı karşıya gelmesi dikkat çekerken, Alya’nın ilk aşkı Enver’in hikâyeye dahil olması heyecanı artırdı. Onur Özaydın’ın canlandırdığı Enver karakteri, Alya ve Cihan arasındaki dengeleri değiştirecek.

BUDAPEŞTE’DE BEKLENMEDİK KARŞILAŞMA

Yeni bölüm tanıtımında Alya’nın Budapeşte’de gittiği restoranda Cihan’la karşılaşması ikili arasında gerilime neden oluyor.

Alya, Cihan’a Budapeşte’de ne yaptığını sorarken Cihan da Alya’nın ilk aşkı Enver’in yaşadığı şehre neden geldiğini sorguluyor. İkilinin karşılıklı soruları, geçmişe dair yeni detayların ortaya çıkacağının sinyalini veriyor.

ENVER MASAYA GELİYOR

Alya ve Cihan arasındaki tartışmanın hararetlendiği sırada Enver’in masaya gelmesiyle ortam bir anda değişiyor.

Alya’nın geçmişinde önemli bir yere sahip olan Enver’in ortaya çıkışı, dizide yeni bir ilişkinin ve hesaplaşmanın kapısını aralıyor. Enver’in Alya ve Cihan arasındaki dengeleri nasıl etkileyeceği ise yeni bölümde yanıt bulacak.

UZAK ŞEHİR’İN YENİ SEZON KADROSU

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Emre Aybek ve Mustafa Pazarcık’ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin süpervizörlüğünü Ahmet Katıksız üstleniyor. AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir’in başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın yanı sıra Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Nihat Altınkaya, Mehmet Polat ve Burak Şafak gibi isimler yer alıyor.